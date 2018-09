Eurostat: l’Albania ha il più alto numero di richiedenti asilo

Nonostante abitino in un paese che ha iniziato il proprio percorso di adesione all’Unione Europea e che non ha conflitti interni o guerre, gli albanesi vogliono emigrare più che in tutti gli altri paesi del mondo come evidenziano i dati Eurostat.

Negli ultimi dodici mesi, i cittadini albanesi hanno registrato il numero più alto di richieste d’asilo in rapporto alla popolazione, lasciando alle loro spalle anche le popolazioni che stanno scappando da guerre.

I dati Eurostat

Secondo i dati pubblicati da Eurostat sul numero di richieste d’asilo dell’ultimo anno e analizzati dalla rivista Monitor, per ogni 1000 abitanti albanesi, 6,5 hanno inviato una richiesta d’asilo per l’Unione Europea.

Alle spalle dell’Albania ci sono la Siria – con 4,7 e da dove i cittadini scappano dalla guerra – e la Georgia con 3,9. Seguono l’Eritrea con 3,6, l’Iran con 1,2 e la Palestina con 1,1. Nelle prime trenta posizioni ci sono principalmente paesi in guerra o paesi in forte crisi economica, come Venezuela e Turchia.

Numericamente parlando, nell’ultimo anno sono state 18.620 le richieste d’asilo effettuate da cittadini albanesi. Valore elevato in relazione alla popolazione totale (circa 3 milioni) ma nettamente inferiore al record del 2015, quando le richieste arrivarono a un totale di circa 60.000

8040 richieste nel primo semestre

Sempre secondo Eurostat, il numero di richieste d’asilo totale – effettuate per la prima volta – da parte dei cittadini albanesi ammontava a 8040.

Più in generale, in Europa, tra primo e secondo trimestre dell’anno, le richieste sono aumentate del 4% per un totale di circa 136.700 richiedenti asilo. Le destinazioni principali sono Francia, Germania e Grecia.

L’Albania, tuttavia, continua ad avere il numero più alto di richiedenti asilo in relazione alla popolazione. Nel secondo trimestre di quest’anno, le richieste effettuate dai cittadini albanesi rappresentavano il 3% del totale.

Francia, la destinazione preferita degli albanesi

La Francia risulta essere il paese con il maggior numero di richieste di asilo da parte dei cittadini albanesi nel secondo trimestre del 2018, con il 38% del totale o, numericamente parlando, 1495 richieste.

Al secondo posto c’è la Grecia con circa il 20% del totale, ovvero 800 richieste. Segue il Regno Unito, con circa 500 richieste, il 13% del totale.