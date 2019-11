Dieci compagnie straniere hanno tempo fino al 15 febbraio 2020 per presentare il loro progetto per la riabilitazione del tratto ferroviario Tirana-Durazzo.

Il collegamento ferroviario andrà incontro a tutti i cittadini che preferiscono viaggiare in treno e a coloro che vorranno risparmiare tempo, dato che si ridurrà anche la distanza da percorrere. Nel frattempo il ministero delle infrastrutture ha reso noto le tariffe preliminari della tratta, che oscillano dagli 1,5 ai 2 euro. Tuttavia, le tariffe potranno subire ulteriori modifiche una volta scelta la compagnia vincitrice della gara d’appalto.

Il bando di quest’ultima è stato aperto ieri mentre è previsto un finanziamento per il progetto dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) da 90,5 milioni di euro, in collaborazione con lo stato albanese.

Il progetto

Il vice-ministro delle infrastrutture, Artan Shkreli, ha rivelato per Report TV alcuni dei dettagli del progetto, che prevede la costruzione di un nuovo tratto ferroviario.

“Ci sarà anche una nuova linea ferroviaria, oggi non esistente, da Kashar a Rinas. Ora sono in gara 10 delle 25 imprese che si sono presentate nella fase preliminare. Serviranno 20 mesi per terminare il progetto e altri 4 per il suo collaudo.” – ha affermato Shkreli.

Diversamente dal passato, la compagnia vincitrice della gara d’appalto sarà responsabile per ogni problematica che sorgerà in futuro, dai costi aggiuntivi ai dettagli tecnici.

“La compagnia vincitrice è responsabile del progetto e di ogni sua variazione. Quindi noi diamo obiettivi e condizioni, ma l’intera responsabilità per imprevisti o costi extra è dalla compagnia vincitrice non dello stato.“- aggiunge Shkreli.

Quest’ultimo, inoltre, ha dichiarato che sono in corso i lavori per l’elettrificazione della ferrovia, la quale richiederà finanziamenti aggiuntivi:

“Rivedremo i termini per l’elettrificazione di questo tratto ferroviario, che vorrà dire un’aggiunta di 9/10 milioni di euro al progetto esistente che verrà unito alla rete ferroviaria albanese.” – conclude il vice-ministro delle infrastrutture.

Dopo la scadenza del bando, il ministero delle infrastrutture e la BERS esamineranno i progetti delle compagnie ed entro 60 giorni comunicheranno il progetto vincitore. I lavori di riabilitazione del tratto ferroviario Tirana-Durazzo sarebbero dovuti terminare alla fine del 2021, mentre ora dovrebbero essere completati entro il 2022.