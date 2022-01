Pagina 3/11

Elezioni politiche

L’esito delle elezioni politiche, che si sono svolte il 25 Aprile, ha investito Rama con un’altra vittoria, tanto da permettergli di festeggiare il terzo mandato consecutivo. Il Partito Socialista, guidato dal Primo Ministro, è stato rieletto con larga maggioranza, ottenendo 74 seggi sui 140 che compongono il Parlamento di Tirana. Un successo che entra nella storia, visto che nessuno dopo il regime è rimasto al potere così a lungo.

Un risultato non riconosciuto dal Partito Democratico, che ha denunciato “gravi irregolarità” ai seggi. Luzim Basha, capo dell’opposizione che ha ottenuto 59 seggi, ha dichiarato che l’onesta gara elettorale è stata rovinata da un avversario politico con fare dittatoriale. Dopo lo spoglio, Basha si è rivolto alla Commissione Elettorale Centrale per avere la copia di tutti i materiali. Dai controlli effettuati, migliaia di schede sono state dichiarate non valide. “Una cifra superiore alla differenza di voti fra le parti – ha sentenziato Basha – I nostri sforzi per far valere la democrazia in Albania non sono bastati”.

Edi Rama, dal canto suo, ha festeggiato la vittoria, compiacendosi per i messaggi di congratulazioni da parte dell’opposizione, (la maggioranza è sostenuta anche dal Partito socialdemocratico, che ha ottenuto appena tre seggi), mentre Basha, pronto a combattere contro il governo, ha dovuto fare i conti con delle criticità all’interno del suo partito. Uno dei membri del direttivo, Fatbardh Kadilli, ha chiesto le sue immediate dimissioni “non solo perché abbiamo perso, ma perché il suo è un modello esaurito”, candidandosi per le prossime elezioni di leadership.