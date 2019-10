L’ambasciatore dell’OSCE a Tirana, Bernd Borchardt, ha chiesto pubblicamente scusa dopo che aveva mostrato il dito medio ad alcuni cittadini in protesta nella zona “Astir” di Tirana, i quali avevano precedentemente lanciato cori nei suoi confronti al grido di “vergogna, vergogna”.

“Volevo chiedere sinceramente scusa a coloro che si sono sentiti offesi ieri. Io rispetto il diritto degli albanesi nel protestare in maniera pacifica.” – ha affermato oggi l’ambasciatore.

“I would like to sincerely apologize to those I may have offended yesterday. I respect Albanians’ right to peacefully demonstrate.” – Ambassador Borchardt.

— OSCE PresenceAlbania (@OSCEinAlbania) October 14, 2019