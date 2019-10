Attraverso un post su Facebook, l’ambasciata americana a Tirana chiarisce che il governo degli Stati Uniti è impegnato nella lotta alla corruzione e nel rispetto dello stato di diritto in tutto il mondo.

In questo senso, l’ambasciata afferma che il Segretario di Stato ha designato pubblicamente circa 100 persone in tutto il mondo – 14 delle quali albanesi – ai quali è stato negato definitivamente l’entrata negli Stati Uniti, tra cui l’ex procuratore generale Adriatik Llalla, l’ex sindaco di Durazzo Vangjush Dako e il deputato Tom Doshi.

Il video su Facebook

L’ambasciata degli Stati Uniti a Tirana ha spiegato nel dettaglio attraverso un video su Facebook l’articolo 7031 (c) della legislazione americana, che prevede il divieto d’ingresso permanente negli Stati Uniti per funzionari stranieri coinvolti in reati di corruzione:

“Ai sensi dell’articolo 7031 (c) della legislazione americana, il segretario di stato ha vietato permanentemente l’ingresso negli Stati Uniti all’ex procuratore generale Adriatik Llalla, al deputato Tom Doshi e all’ex sindaco di Durazzo, Vangjush Dako, così come alle loro mogli e ai loro figli.

Questo vuol dire che non acquisiranno mai un visto per gli USA. Cos’è la disposizione ai sensi dell’articolo 7031 (c)? Il tutto inizia con prove affidabili di corruzione: quando gli Stati Uniti vengono a conoscenza di funzionari governativi stranieri coinvolti in gravi reati di corruzione, il segretario di stato dispone dell’autorità di attuare un divieto permanente d’ingresso negli USA per i soggetti in questione e i loro famigliari.

E’ una misura severa esclusivamente per i funzionari pubblici più corrotti ovunque nel mondo. Come decide il segretario di stato i soggetti su cui applicare la 7031 (c)? Il dipartimento di stato analizza i casi di corruzione in tutto il mondo e il loro impatto sugli interessi degli Stati Uniti.

Esempi di corruzione su cui può essere applicata la 7031 (c) includono: il richiedere, l’accettare o il dare denaro, regalo o altri benefici personali in cambio di favori offerti dal ruolo ricoperto; l’acquisizione indebita di fondi pubblici; l’interferenza in processi giudiziari, elettorali o altri processi pubblici.

Quando il dipartimento di stato decide che un funzionario pubblico straniero ha commesso reato di corruzione, il segretario di stato può disporre al soggetto e ai suoi famigliari la 7031 (c), in maniera pubblica o privata. A quante persone è stata applicata pubblicamente la 7031 (c). Fino ad oggi a circa 100 persone in tutte il mondo, 14 delle quali sono albanesi.

[…] Gli Stati Uniti continueranno ad aprire le proprie porte ai funzionari pubblici che adempiono ai loro doveri con etica e professionalità. I funzionari attuali e del passato devono sapere che sia loro che i loro famigliari rischiano di perdere il privilegio di entrare negli Stati Uniti in futuro. – sottolinea il video dell’ambasciata americana a Tirana.

