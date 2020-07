L’Ambasciata tedesca a Tirana ha rivolto oggi un appello agli emigrati albanesi e ai cittadini tedeschi che desiderano recarsi in Albania quest’estate avvertendoli sui rischi legati al COVID-19.

Attualmente, infatti, l’Albania è classificata come “paese ad alto rischio” dagli istituti sanitari tedeschi per il nuovo aumento dei casi positivi delle ultime settimane e poiché “non offre assistenza sanitaria secondo gli standard tedeschi e ha una capacità limitata di test per il COVID-19”.

Per questo, specifica l’Ambasciata, per tutti coloro che viaggeranno verso il Paese delle Aquile sarà prevista una quarantena obbligatoria di 14 giorni al rientro in Germania. Per chi non rispetterà la quarantena, invece, sono previste multe salatissime. Ad oggi la Germania ha registrato un numero totale di circa 200.000 casi di COVID-19.

L’appello dell’Ambasciata tedesca

“Se avete pianificato quest’estate un viaggio dalla Germania verso l’Albania, vi preghiamo di tenere in considerazione quanto segue: […] l’Albania è attualmente classificata dagli istituti competenti sanitari tedeschi come paese a rischio a causa della situazione epidemiologica del COVID-19.

Se decidete di viaggiare al di fuori del paese nonostante questo preavviso, vi preghiamo di tener presente che le ambasciate e i consolati tedeschi possono aiutarvi solo in modo limitato se durante il vostro soggiorno all’estero venissero imposte nuove restrizioni. Vi preghiamo di tenere a mente che in Albania non è garantita un’assistenza medica secondo gli standard tedeschi, e tra le altre cose c’è una capacità limitata di test per il COVID-19.

In caso di rientro dall’estero, è prevista una quarantena di 14 giorni: se state viaggiando dall’Albania verso la Germania – per via aerea o terrena, con autobus o macchina – dovete obbligatoriamente avvisare l’istituzione competente sanitaria del vostro luogo di residenza/soggiorno una volta rientrati e sottoporvi ad una quarantena di 14 giorni. L’obbligo di quarantena vale per tutti i cittadini (anche per i tedeschi) a prescindere dal motivo del viaggio.

Durante il periodo di quarantena a casa avrete il diritto di uscire dall’abitazione solo con il permesso dell’istituto sanitario locale. Una violazione di questo obbligo verrà sanzionata con multe salate. Eventualmente e dove possibile, un tampone COVID-19 ridurrebbe i tempi della quarantena ma anche per questo bisogna fare riferimento all’istituzione sanitaria del vostro luogo di residenza/soggiorno.” – recita il post Facebook dell’Ambasciata tedesca a Tirana.