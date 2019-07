Anche quest’anno ci saranno pattuglie congiunte sia albanesi che italiane nelle aree turistiche costiere albanese per assistere ed aiutare i visitatori sempre più in crescita che arrivano dall’Italia per visitare l’Albania.

“Anche quest’anno, dal 15 luglio al 31 agosto, grazie al Memorandum d’Intesa per il rafforzamento della sicurezza nelle zone turistiche siglato tra il Ministero dell’Interno italiano e la Polizia di Stato albanese, saranno operativi in pattugliamenti congiunti sulle più frequentate località turistiche albanesi sei membri delle forze dell’ordine italiane. ” – si legge nel comunicato dell’Ambasciata d’Italia a Tirana.

Lo scopo principale è sempre quello di offrire maggiore assistenza ai turisti italiani nelle principali destinazioni turistiche albanesi come Saranda, Durazzo e Valona.

Gli agenti di polizia italiani effettueranno i loro pattugliamenti vestiti in uniforme, ed aiuteranno gli operatori di polizia albanese a facilitare i contatti dei turisti italiani con le autorità albanesi. Oltre a quest’ultime i contatti tra le due parti saranno facilitati con le missioni diplomatiche e consolari italiane nel nostro paese.

L’ambasciata italiana a Tirana, infatti, si è impegnata nel mettere a disposizione dei turisti italiani, che visiteranno l’Albania, l’intera rete consolare nella capitale Tirana e a Valona, offrendo loro la possibilità di consultare tutte le informazioni necessarie per il loro viaggio. I visitatori italiani, tuttavia, dovranno necessariamente iscriversi e lasciare i propri dati personali in un portale appositamente dedicato.

Questa iniziativa, di grande impatto per i turisti italiani, prevede per l’estate pattugliamenti congiunti con diversi paesi d’Europa, come Croazia, Montenegro, Francia, Polonia e Spagna.

2019: turisti italiani in Albania in crescita

I turisti italiani in Albania hanno già fatto registrare una crescita (del 9,4%) rispetto al primo semestre dello scorso anno. In termini numerici, secondo i dati dell’istituto di statistica nazionale albanese (Instat), i turisti italiani arrivati in Albania dal 1 gennaio al 30 giugno ammontano a 159.177, in crescita del 9,4% rispetto ai 145.433 dello scorso anno.

Se si considera esclusivamente il mese di giugno (ultimi dati disponibili) la crescita fatta registrare è del 8,7%: dai 38.182 dello scorso giugno, infatti, si è passati ai 41.506 di giugno 2019.