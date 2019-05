L’Albania e il Kosovo hanno tenuto ieri un incontro per facilitare gli scambi commerciali. Tuttavia, nonostante le premesse, sembra che l’incontro abbia provocato l’effetto contrario.

La situazione

L’impegno superficiale del governo albanese per facilitare gli scambi commerciali tra i due paesi non ha funzionato provocando una dura reazione da parte del Kosovo: se l’Albania non rimuoverà gli ostacoli per il commercio di farina, birra e patate nei prossimi due mesi, infatti, il Kosovo – come riportano i media albanesi – risponderà con dazi del 100% per i prodotti albanesi, come confermato da Nikolin Jaka, presidente della camera di commercio di Tirana.

Quest’ultimo, inoltre, ha affermato che il Kosovo si è impegnato per rimuovere tutti gli ostacoli per le importazioni dall’Albania, mentre il governo albanese non sta adempiendo ai propri impegni in relazione alle richieste delle imprese in Kosovo.

Per questo, dato che le barriere commerciali stanno aumentando al posto di diminuire, il governo kosovaro ha dato una scadenze di due mesi a quello albanese; superata la scadenza, aumenteranno i dazi per tutti i prodotti albanesi.

I rapporti commerciali tra Albania e Kosovo

I rapporti commerciali tra Albania e Kosovo si sono lentamente evoluti e hanno beneficiato principalmente il Paese delle Aquile.

Le esportazioni verso il Kosovo, infatti, hanno fatto registrare una forte crescita nella prima metà di quest’anno – specialmente nel mese di aprile – trainate da due settori principali, quello minerario e quello del petrolio e dei metalli, che insieme hanno rappresentano il 74% delle esportazioni nei primi mesi del 2019.

Hanno registrato una crescita anche le esportazioni di alimenti e bevande (+38%), dei prodotti chimici e di quelli di plastica (+60%).

Secondo i dati INSTAT, le esportazioni in Kosovo hanno generato un incasso totale da circa 72 milioni di euro nel 2019, facendo registrare una crescita del 52% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Il Kosovo si classifica al secondo posto delle esportazioni albanesi (9% del totale) alle spalle dell’Italia.

Dati alla mano, quindi, all’Albania non converrebbe assolutamente l’attuazione dei dazi del 100% che il Kosovo ha imposto ai prodotti serbi.