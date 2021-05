L’ex premier dell’Albania, Sali Berisha e la sua famiglia è finito nella black list degli Stati uniti. La notizia è arrivata oggi dal Segretario di Stato Antony Blinken.

Former President of Albania Sali Berisha’s corrupt acts undermined democracy in Albania. I am publicly designating Berisha and his immediate family members as ineligible for entry into the United States. We remain #UnitedAgainstCorruption with our partners in Albania. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 19, 2021

Sempre secondo il Segretario ciò avviene in quanto l’ex premier è accusato di corruzione grave e per interferenze nel sistema giudiziario. Ne consegue che Berisha e i suoi famigliari non possono mettere piede sul suolo degli stati Uniti

Ecco l’annuncio dato oggi dal Dipartimento di Stato americano:

Oggi annuncio la denuncia pubblica di Sali Berisha, ex presidente albanese, ex primo ministro albanese ed ex deputato albanese, a causa del suo coinvolgimento in atti di corruzione significativa. Nella sua veste ufficiale di Primo Ministro dell’Albania in particolare, Berisha è stato coinvolto in atti di corruzione, come l’appropriazione indebita di fondi pubblici e l’interferenza nei processi pubblici, incluso l’uso del suo potere a proprio vantaggio e per arricchire i suoi alleati politici e i suoi familiari a scapito della fiducia del popolo albanese nelle istituzioni governative e nei funzionari pubblici. Inoltre, la sua stessa retorica dimostra che è disposto a proteggere sé stesso, i suoi familiari e i suoi alleati politici a scapito di indagini indipendenti, sforzi anticorruzione e misure di responsabilità.

Questa designazione è fatta ai sensi della Sezione 7031 (c) del Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act, 2021. Oltre a Berisha, sto pubblicamente indicando anche sua moglie, Liri Berisha, suo figlio, Shkelzen Berisha, e sua figlia, Argita Berisha Malltezi. Queste persone non sono idonee a viaggiare negli Stati Uniti.

Questa decisione riafferma l’impegno degli Stati Uniti a sostenere le riforme politiche fondamentali per le istituzioni democratiche albanesi. Gli Stati Uniti continuano a stare con il popolo albanese. Il Dipartimento continuerà a utilizzare autorità come questa per promuovere la responsabilità per gli attori corrotti in questa regione e nel mondo.