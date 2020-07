Il parlamento albanese ha approvato l’accordo sugli emendamenti al codice elettorale della Repubblica d’Albania, che permetterà ai cittadini albanesi all’estero di votare dal loro paese di residenza.

L’accordo sugli emendamenti al codice elettorale è stato raggiunto in Albania dopo mesi di negoziati tra maggioranza e opposizione grazie alla mediazione internazionale.

Gli emendamenti

Gli emendamenti approvati nel Codice Elettorale definiscono la Commissione Centrale Elettorale (CEC) come l’istituzione incaricata di dirigere e monitorale il processo di voto per i residenti all’estero, i quali potranno votare dal loro paese di residenza (come se fossero in Albania) se iscritti presso il registro nazionale dello stato civile.

I voti degli elettori dall’estero saranno quindi gestiti dalla Commissione Elettorale Centrale, che dovrà garantire l’integrità e la segretezza del voto e prevenire qualsiasi interferenza con le schede e le informazioni elettorali da essa gestite.

La votazione dall’estero verrà aperta nel momento in cui la CEC inizierà la procedura per l’invio della documentazione di voto. Le regole per l’amministrazione del materiale elettorale o delle informazioni di voto, (registrate e archiviate dai sistemi informatici) per il voto all’estero, nonché per i test pre-elettorali e la verifica pre-elettorale dei sistemi, rientrano nella normativa generale che la CEC approverà per l’utilizzo dei sistemi di tecnologia informatica elettorale.

Il Codice Elettorale stabilisce che le garanzie legali per il controllo, il monitoraggio e l’accesso alla Commissione elettorale centrale durante la gestione dei voti dall’estero, nonché per i test, la verifica e la sicurezza del materiale elettorale o dei sistemi informatici utilizzati per questa votazione, non potranno essere inferiori a quelle utilizzate per processo elettorale in Albania.

Il parlamento è chiamato ora ad approvare un’altra parte dell’accordo sulla riforma elettorale, quella relativa alle liste aperte ed al divieto di formare coalizioni elettorali, che prevede anche l’introduzione di una nuova soglia per le elezioni.

Le prossime elezioni parlamentari in Albania sono previste per giugno 2021.