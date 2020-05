Il primo ministro Edi Rama ha annunciato un nuovo allentamento delle misure. A partire da lunedì 11 maggio, ad eccezione di 6 comuni, Tirana, Durazzo, Scutari, Kurbin, Kruja e Fier, tutto il resto del Paese sarà considerata zona verde.

Nei 6 comuni che faranno un’eccezione, cioè considerate zone rosse, rimarranno in vigore gli stessi orari e le stesse regole del traffico come prima, e le zone rosse saranno divise da quelli verdi da posti di blocco che controlleranno il traffico, vietando l’ingresso e l’uscita di veicoli non autorizzati da una zona all’altra.

Nelle zone verdi (che sono la maggior parte del paese e non ci sono casi di contagio), ci sarà la possibilità di usare i veicoli privati e si prolungherà l’orario di uscita fino alle 21.00, diversamente da quello attuale che è fino alle 17:30. Per le zone verdi, resteranno in vigore solo le norme che vietano l’assembramento di oltre cinque persone, attività culturali e sportive di qualsiasi tipo, trasporti pubblici e alcune attività economiche che resteranno ancora chiuse.

Questo fine settimana varranno le stesse regole del passato come lo scorso fine settimana; circoleranno solo i veicoli con autorizzazione al lavoro, e si potrà uscire per le passeggiate in due fasce: fino alle 09.30 usciranno solamente i pensionati, e dalle 10.30 alle 17.30 i genitori con bambini fino a 14 anni.

“Se la curva resterà stabile, questo sarà l’ultimo fine settimana con un coprifuoco per ragazze e ragazzi oltre i 14 anni” ha promesso Rama.

Inoltre in una riunione con gli esperti avvenuto ieri Rama ha reso noto che dal 18 maggio riprenderanno anche i voli, e viaggi via terra. I viaggi erano stati sospesi il 15 marzo per prevenire la diffusione del coronavirus.

Dal 18 di maggio, apriranno anche bar e ristoranti due mesi di chiusura a causa di COVID-19.

Oggi, sul portale e-Albania sono state pubblicate le regole che dovranno essere rispettate da questi esercizi, dove si servirà con guanti e mascherine.