Il primo ministro Edi Rama ha annunciato le nuove misure che saranno in vigore dopo il 1° giugno.

Durante una trasmissione live su Facebook, Rama ha annunciato che questa settimana le misure continueranno così come sono, dove la circolazione di veicoli e cittadini sarà limitato dalle 05:00 alle 21:00 nelle aree rosse, mentre nelle aree verdi non ci sarà alcun tipo di restrizione.

“Dal 1° giugno apriremo i confini terrestri con i nostri paesi vicini, ma non ancora le spiagge. Nessuno paese ha aperto le spiagge attualmente. Tuttavia il 1° giugno apriranno gli alberghi e dal 10 giugno apriranno anche le spiagge” ha dichiarato Rama.

Rama ha parlato anche dell’apertura dei voli affermando che questo non sarà possibile in quanto gli altri paesi non hanno ancora aperto le loro frontiere.

“Il virus non è ancora andato ma è tra noi e il pericolo di una nuova ondata di infezioni è concreto e non immaginario” ha detto Rama che ha voluto rispondere a coloro che si sono lamentati delle chiusure che continuano ancora durante il weekend. Rama ha spiegato che è proprio durante l’weekend che ci sono i pericoli maggiori in quanto la gente si riversa per le strade e nei locali senza rispettare le misure necessarie di contenimento. Perciò Rama ha annunciato che queste misure continueranno ancora per altre due settimane ovvero che in fine settimana ci saranno ancora delle limitazioni. Rama ha voluto rispondere anche ai tanti critici che continuano a considerare inutili le misure di restrizione.

“Molti commentatori guidati dall’ignoranza maledicono le fasce orarie. La dinamica di questa guerra, dipende principalmente dal livello di esposizione della popolazione al virus. La seconda fase è iniziata con allentamenti delle misure ma e non è difficile capire che sabato e domenica c’è un rischio maggiore di esposizione, poiché c’è un afflusso di auto e cittadini. Ho detto sin dal primo giorno che questa una battaglia nervi e una prova estrema di resistenza fino alla fine di questa storia diabolica.



Qualcuno si crede più furbo degli altri e tutto questo gli sembra inutile in quanto non abbiamo contato centinaia di morti, mentre la verità è che solo perché abbiamo fatto quello che abbiamo fatto abbiamo evitato delle sofferenze terribili.

Nominate la Svezia e considerate complotti le nostre misure. È pieno di complotti e di fantasie globali il mondo “accademico” dei social media. L’Albania ha il numero più basso di vittime al mondo in termini di popolazione.

Quale stato al mondo è più aperto dell’Albania oggi nella seconda fase. Guardate la Grecia, dove ci sono dei limiti di spostamento tra le province, e lo stesso in Italia tra le regioni dove non ti puoi spostare dal nord a sud come desideri, e dove non puoi ancora andare in spiaggia.

Stiamo prendendo provvedimenti secondo un piano ben ponderato, siamo pronti ad aprire le frontiere terrestri, ma dobbiamo anche ottenere l’approvazione di altri paesi. Anche se vogliamo aprirci, non aprono gli altri. Schengen ha sospeso fino al 15 giugno i voli.” ha detto Rama

