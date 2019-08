La compagnia di bandiera albanese “Air Albania” inizierà – dopo Istanbul – ad operare da e verso destinazioni europee.

Come reso noto dal primo ministro Edi Rama, le prossime e prime destinazioni europee di “Air Albania” saranno tutte italiane ovvero Roma, Milano e Bologna.

“Iniziano con l’Italia in autunno i voli della compagnia rosso-nera verso i cieli d’Europa.” – si legge nel post Facebook del premier Rama.

Quest’ultimo, inoltre, ha presentato (con annesse foto) al pubblico il Boeing 737 del 2016 denominato “Migjeni” che si occuperà dei voli da e verso l’Italia a partire da prossimo autunno

“Dopo ‘Lasgushi‘ che ricopre Istanbul, ecco anche ‘Migjeni’, il secondo aereo della flotta ‘Air Albania’ che volerà ad inizio autunno verso l’Italia. Si tratta di un Boeing 737 dell’anno 2016 con alta qualità di servizi standard, dal cibo a bordo che molti passeggeri dell’aeroporto di Tirana si erano dimenticati da molti anni alla televisione per ogni passeggero, come mai accaduta prima.

Nel frattempo, entro la fine dell’anno, si aggiungerà alla flotta anche “Naimi” per altre destinazioni europee mentre, più in là, toccherà a “Noli” per linee dirette Albania-Stati Uniti.” – si legge nel post pubblicato sabato su Facebook da Edi Rama.

Confronto prezzi: Air Albania, Fly Ernest, Blue Panorama e Alitalia

Albania News ha messo in confronto i prezzi delle compagnie che operano da Albania verso l’Italia e viceversa scegliendo la tratta Roma-Tirana (andata da Roma Fiumicino e ritorno da Tirana) e come date il 20 dicembre e il 3 gennaio, il periodo solitamente in cui gli emigrati albanesi tornano a casa per trascorrere le vacanze di Natale e per festeggiare l’anno nuovo.

Con Air Albania un biglietto andata e ritorno verrebbe a costare 119.20 euro; 159.80 euro, invece, con Ernest Airlines anche se con date leggermente modificate (19 dicembre e 5 gennaio) poiché non disponibili le altre.

Sale a 170.20 euro il biglietto con Blue Panorama, inferiore rispetto a quello di Alitalia che pur avendo la maggior offerta per quanto riguarda il numero di voli da e verso la capitale albanese (quattro) ha le tariffe maggiori per le date in questione, ovvero 219.10 euro in totale.

Chi sono le personalità albanesi a cui sono dedicati gli aerei della compagnia “Air Albania”?

L’idea del governo albanese di dedicare gli aerei della compagnia di bandiera “Air Albania” a grandi personalità della storia albanese è un’idea già vista in precedenza dalla compagnia aerea Norwegian Air

Voli Tirana-Istanbul

Lasgush Poradeci – Poeta albanese (Pogradec 1899 – Tirana 1988). Contribuì al rinnovamento della poesia albanese con le sue suggestive liriche, raccolte in Vallja e yjeve (“La danza delle stelle”, 1933) e Ýlli i zemrës (“Le stelle del cuore”, 1937). Riconoscimento postumo è il volume Vepra letrare (“L’opera letteraria”, 1990) che raccoglie suoi testi editi e inediti.

Voli Tirana-Roma, Tirana-Bologna, Tirana-Milano

Millosh Gjergj Nikolla (Migjeni), nacque nel 1911 a Scutari e morì nel 1938 a Torre Pellice (Torino). Scrittore di versi e prose, è uno dei più noti intellettuali albanesi del Novecento.

Voli Tirana-altre destinazioni europee

Naim Frashëri – Poeta e scrittore albanese (Frashër, Albania merid., 1846 – Costantinopoli 1900). Affiliato alla setta misterica dei Bektāshī, che basa il suo credo religioso nel “sufismo” persiano, le sue liriche, in cui propugna la libertà dell’Albania e nel contempo la fratellanza universale, sono pervase da sottili vene di panteismo mistico. (Fonte: Treccani)

Voli Tirana-Stati Uniti

Fan Noli – Scrittore e uomo politico albanese (Ibrik-Tepe, Adrianopoli, 1882 – Fort Lauderdale 1965). Sacerdote ortodosso, fondò la chiesa autocefala albanese e promosse l’uso dell’albanese come lingua liturgica.