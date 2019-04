Nella serata di ieri, la compagnia aerea ‘Air Albania’ ha operato il suo primo volo ufficiale da Tirana verso Istanbul.

Il volo ‘ZB 1003’ è decollato alle 20:55, prendendo il posto dello stesso in programma della compagnia Turkish Airlines. Si presume, quindi, che tutti i voli verso la Turchia operati prima da Turkish Airlines (che detiene il 49% della nuova compagnia albanese) verranno operati d’ora in poi da Air Albania.

Tuttavia, i prezzi dei biglietti per la tratta Tirana-Istanbul (e viceversa) continuano a rimanere alti come confermato dalla pagina ufficiale di Air Albania, nonostante i proclami che indicavano la compagnia come low-cost.

A breve, seppur una data precisa non è ancora nota, Air Albania inizierà ad operare voli anche da e verso Roma, Bologna, Milano e Londra.

Air Albania

L’idea per la creazione di una compagnia aerea nazionale divenne pubblica per la prima volta a luglio del 2017, come un’iniziativa congiunta tra il primo ministro albanese, Edi Rama, e il presidente turco, Recep Erdogan.

A giugno dello scorso anno, invece, è stato fondata ufficialmente la compagnia Air Albania, le cui quote appartengono a tre azionisti: Turkish Airlines, MDN Investment e Albcontrol. La Turkish Airlines possiede il 49 per cento delle azioni della società, il 41 per cento spetta alla società Mdn Investiment, controllata da un imprenditore albanese, mentre il 10 per cento dall’Albcontrol, l’Agenzia nazionale del traffico aereo.

Subito dopo la creazione di Air Albania, il premier Rama diede date precise entro le quali gli albanesi avrebbero viaggiato per la prima volta con una loro compagnia.

Tuttavia, i piani del governo si sono rivelati troppo ottimistici, almeno per quanto riguarda le date di scadenza.

Aeroporto di Valona e di Kukës

Gennaio 2018: approvato il Decreto Legge per la costruzione dell’Aeroporto di Valona

Luglio 2018: come sarà il nuovo aeroporto di Kukës?

L’introduzione di una nuova compagnia aerea, d’impronta albanese, è sicuramente una buona notizia per i cittadini, i quali da tempi si lamentano degli esagerati prezzi della concorrenza. Per questo, e non solo, la compagnia merita un grande in bocca al lupo, anche se solo il tempo ci mostrerà la sua durata: compagnie albanesi sono già esistite in passato, ma per un motivo o per l’altro, hanno sempre avuto vita breve.