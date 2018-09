L’autorità garante della concorrenza ha autorizzato la creazione della nuova compagnia aerea albanese ‘Air Albania’.

Nel documento pubblicato nella giornata di ieri – come riportato dalla rivista Monitor – si legge che la nuova compagnia aerea non provocherà alcuna restrizione alla concorrenza. Inoltre, si specificano le destinazioni da e verso le quali la compagnia opererà inizialmente: oltre alla già nota Istanbul, ci saranno voli da e verso Roma, Bologna e Londra.

Attualmente, tuttavia, Air Albania non ha ancora pubblicato un calendario ufficiale per i passeggeri. L’inizio delle operazioni è fissato per Ottobre, ma non si conosce con precisione la data.

Il documento

“L’autorità garante della concorrenza è stata avvisata da Albcontrol SHA – in relazione all’approvazione del consiglio dei ministri – sulla definizione delle procedure per l’istituzione della società Air Albania, da parte di tre partner: Albcontrol SHA, Turk Hava Yollari A.O (Turkish Airlines), MDN Investment SHPK.

La compagnia si occuperà di tutti i tipi di trasporti aerei nazionali e internazionali, così come di tutte le operazioni in relazione ad essi, come i servizi di ristorazione, i servizi nelle sale d’attesa e le operazioni di mantunenzione-riparazione sugli aerei di linea.

La richiesta soddisfa tutti i criteri stabiliti negli articolo 10 e 12 della legge nr.9121 ‘sulla difesa della concorrenza.” – si legge nel documento.

Air Albania: cosa prevede l’accordo tra i proprietari

La compagnia aerea, secondo l’accordo approvato dal governo, avrà un capitale iniziale di circa 800 euro, mentre le tre compagnie proprietarie si impegneranno a finanziare – entro cinque giorni dalla fondazione ufficiale di Air Albania – circa 200.000 dollari.

“Le parti si accordano di finanziare in proporzione alle percentuali la somma totale di 200.000 dollari entro cinque giorni dalla fondazione della compagnia, per coprire i costi di Air Albania. Per evitare malintesi, Air Albania non inizierà ad operare fino all’entrata in vigore della documentazione ufficiale come riferisce l’articolo 27.2 dell’accordo.” – si legge nell’accordo.

L’accordo, tuttavia, offre a Turkish Airlines un potere di gestione sproporzionato rispetto alle quotazioni azionarie, anche se l’amministratore verrà eletto dall’intera assemblea degli azionisti. Su questa linea, il primo ad essere eletto dovrebbe essere il cittadino turco Sinan Dilek.

Potrebbe anche interessarti: E’ iniziata l’era di Air Albania