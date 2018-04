L’aeroporto di Kukës diventerà operativo in autunno

L’aeroporto attualmente inattivo di Kukës, nel nord dell’Albania, dovrebbe diventare operativo entro quest’autunno secondo quanto dichiarato da Edi Rama nella sessione parlamentare del 6 Aprile.

Il settore del trasporto aereo albanese è pronto ad aprirsi al mercato. I diritti esclusivi dell’aeroporto internazionale di Tirana sono stati annullati nel 2016, visto e considerato i piani per trasformare l’aeroporto di Kukës in un aeroporto low cost e quelli per la costruzione di un nuovo aeroporto a Valona.

Kukës, infatti, offrirà principalmente voli low-cost e sarà il secondo aeroporto operativo nel paese:

“Sono molto ottimista sul fatto che l’aeroporto inizierà ad operare in autunno” – ha detto il premier albanese Rama in una conference call con i principali membri dei funzionari locali di Kukës.

Il nuovo aeroporto dovrebbe contribuire allo sviluppo di una delle regioni più povere d’Albania, che è stata recentemente colpita da violente proteste per l’introduzione del pedaggio nell’autostrada per il Kosovo, la quale attraversa la regione. Proprio su questa tematica era incentrata principalmente la chiamata di Rama con i funzionari di Kukës, ma si è anche discusso riguardo i piani per la riapertura dell’aeroporto.

“E’ impossibile per le compagnie low cost arrivare all’aeroporto di Tirana a causa dei diritti di concessione, che permettono all’aeroporto di fissare prezzi elevati. Per questo molti albanesi residenti all’estero si lamentano dei prezzi dei biglietti.” – ha continuato Edi Rama.

Fino ad oggi, infatti, l’Albania è stata per gran parte esclusa dall’espansione di massa delle compagnie aeree low cost nell’Europa centrale e sud-orientale; tuttavia, compagnie come WizzAir hanno espresso il loro interesse ad espandersi nel paese.

L’aeroporto di Valona

Il governo albanese prevede anche di costruire un aeroporto a Valona, che sarà finanziato al 100% da investitori privati. Il governo, infatti, ha concluso un accordo da 100 milioni di euro con un consorzio turco per la costruzione dell’aeroporto.

I lavori dovrebbe iniziare a fine 2018, e una volta completato, diventerà l’aeroporto più moderno d’Albania. La sua costruzione aiuterà a consolidare il settore del turismo nella parte meridionale del paese.

Inoltre, il governo sta completando uno studio riguardante la fattibilità della costruzione di un piccolo aeroporto a Saranda.