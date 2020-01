L’Autorità dell’Aviazione Civile (AAC) albanese ha pubblicato un comunicato ufficiale riguardante la compagnia aerea italiana “Ernest Airlines”, alla quale dal 13 gennaio verrà sospesa la licenza di esercizio di trasporto aereo.

L’AAC rende noto di aver contattato per chiarimenti sulla situazione l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), il suo omologo italiano, che a sua volta ha riferito di esser stato costretto ad adottare questa misura a causa dei problemi finanziari della compagnia aerea.

Il provvedimento è stato adottato dall’ENAC sulla base di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1008 del 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità Europea. Tuttavia, qualora il vettore fornisca gli elementi di garanzia richiesti dalle norme comunitarie e tali elementi siano valutati favorevolmente dall’Ente, il provvedimento di sospensione potrà essere revocato.

Il comunicato dell’AAC

“A seguito dell’annuncio dell’Ente Nazionale italiano per l’Aviazione Civile sulla sospensione della licenza della compagnia ‘Ernest’, in qualità di autorità responsabile della licenza della compagnia, l’Autorità dell’Aviazione Civile (AAC) albanese ha inviato una richiesta a ENAC e siamo stati informati che, a causa di difficoltà finanziarie della compagnia, l’autorità italiana è stata costretta a prendere questa decisione nella speranza che ‘Ernest’, entro il 13 gennaio 2020, possa dimostrare la garanzia finanziaria necessaria per la prosecuzione dell’attività.

La compagnia ‘Ernest’, dal suo canto, ha riferito all’AAC che si impegnerà nell’adottare le misure necessarie per garantire la normalità dei voli fino al 13 gennaio. Per quanto sopra riportato, dal momento dell’annuncio della sospensione della licenza, la compagnia sta operando con capacità limitate in quanto a aerei e staff di bordo. Questa situazione ha anche portato alla cancellazione e alla riprogrammazione dei voli, ma fino ad ora non all’interruzione totale. […]

Ai passeggeri che non potranno volare con i voli riprogrammati di “Ernest” è raccomandato di chiedere il rimborso alla compagnia attraverso il sistema presente nella loro pagina internet (disponibile al seguente link)

La richiesta di rimborso dovrà essere effettuata anche dai passeggeri che hanno prenotato un biglietto dopo il 13 gennaio 2020.

E’ molto importante che i passeggeri effettuino le loro richieste di rimborso come unico meccanismo di tutela a loro disposizione secondo le norme UE.

[…] L’AAC sta seguendo la situazione della compagnia italiana “Ernest” e richiederà continuamente alla compagnia e all’autorità italiana il rispetto dei diritti dei passeggeri interessati, in qualità di autorità responsabile della licenza della compagnia. L’AAC, in accordo con la legislazione europea e albanese, che regola i diritti dei passeggeri, in merito alla situazione che sta attraversando la compagnia, pubblicherà aggiornamenti al fine di aiutare i passeggeri nelle loro decisioni.” – recita il comunicato pubblicato su Facebook da AAC.