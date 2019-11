La direzione generale per il trasporto stradale ha reso noto che a partire dal 1 gennaio 2020, le auto usate potranno essere immatricolate per la prima volta in Albania solo se soddisfano i criteri della classe ambientale Euro 4.

La normativa che entrerà in vigore il prossimo anno è stata stabilita ad ottobre 2018 come misura necessaria per ridurre l’inquinamento causato dalle emissioni delle automobili; uno dei principali fattori che contribuiscono agli elevati livelli di inquinamento atmosferico nel paese.

Le automobili a chilometro zero, invece, devono soddisfare i criteri della classe ambientale Euro 5 e Euro 6, come previsto dal decreto ministeriale n.633 del 26/10/2018.

Un decreto revisionato

Il decreto ministeriale nr.633 del 26/10/2018 prevedeva inizialmente che dal 28 febbraio 2019 tutte le automobili usate avrebbero dovuto soddisfare i criteri della classe ambientale Euro 5 per poter essere immatricolate.

Tuttavia, a febbraio – prima dell’implementazione del decreto in questione – il governo albanese fece dietrofront, a causa (secondo quanto comunicato dalla ministra Balluku) delle “esigenze dei vari gruppi di interesse, tra cui i consumatori, i quali si sono fortemente opposti alla misura“.

L’entrata in vigore del decreto fu rinviata al 1 gennaio 2020 così come fu modificata la tematica principale del decreto, ovvero i criteri della classe ambientale che le automobili usate avrebbero dovuto rispettare, passando dall’iniziale Euro 5 all’attuale Euro 4.

Un dietrofront che sollevò molti dibattiti tra l’opinione pubblica, dato che è arrivato in un momento in cui i paesi dell’UE stavano e stanno prendendo tutte le misure possibili per combattere l’inquinamento.

Attualmente, l’età media dei veicoli che circolano sulle strade dell’Albania è tra le più alte – solo infatti il 5% dei veicoli appartiene agli standard Euro 5 – in Europa, circa 20 anni, mentre la maggior parte dei paesi dell’Unione Europea ha fissato criteri rigorosi a questo riguardo, consentendo solo i veicoli con il certificato Euro 6.

Secondo i dati della direzione generale per il trasporto stradale, nei primi otto mesi di quest’anno sono stati importati in Albania 5.209 mezzi Euro 4 o di classe superiore.