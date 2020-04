Il rientro sarà garantito dalla compagnia di bandiera “Air Albania” che effettuerà dei voli in alcuni paesi per completare il rimpatrio.

Il Ministro ha fatto sapere che sarà possibile, sempre tramite questa compagnia, il rientro degli albanesi nei paesi stranieri dove risiedono ma solamente se muniti di un permesso di soggiorno.

Per gli albanesi che rientrano in patria, sarà obbligatorio un periodo di quarantena presso alcuni alberghi nell’area di Durazzo. Le spese del viaggio e dell’alloggio obbligatorio presso questi alberghi saranno a carico del viaggiatore. Il ministro nella sua dichiarazione ha anche chiarito le modalità di prenotazione del viaggio e della struttura alberghiera.

Le dichiarazioni di Balluku

Cari concittadini, abbiamo già la soluzione alle vostre preoccupazioni per il processo di rimpatrio.

Dopo il primo gruppo di rimpatri che abbiamo effettuato alcuni giorni fa, per tutti quei cittadini che erano considerati in base ai criteri stabiliti dal governo albanese, come gruppi bisognosi, cioè studenti e casi umanitari, ci siamo già impegnati a risolvere alla radice questo problema molto delicato.

In stretta collaborazione tra i ministeri coinvolti in questo processo siamo riusciti a creare un meccanismo sicuro per il rimpatrio, un meccanismo che non influirà sui risultati positivi finora raggiunti per la protezione contro la diffusione di COVID 19.

Le misure adottate dal governo albanese saranno rigorosamente osservate durante questo processo, attraverso protocolli attentamente progettati dall’Istituto di Sanità Pubblica.

A partire da sabato 18 aprile, “Air Albania” effettuerà dei voli verso diverse destinazioni europee, che sono state valutate da noi, come punti principali per il trasporto di passeggeri albanesi, che vogliono tornare a casa.

Al fine di soddisfare le condizioni di quarantena, il Ministero del Turismo e dell’Ambiente ha raggiunto un accordo con diverse strutture alberghiere nell’area di Durazzo, che hanno espresso la volontà di trasformarsi in strutture di quarantena COVID-19.

Il trasporto aereo per il processo di rimpatrio sarà effettuato dalla compagnia di bandiera “AIR ALBANIA”.

Tutto questo pacchetto, che comprende il trasporto aereo e le strutture alberghiere, disponibili per la quarantena, può essere prenotato online con pagamenti ragionevoli, che garantiscono il vostro servizio in termini di sicurezza sanitaria .

Per effettuare una prenotazione del pacchetto di rimpatrio, è necessario prima accedere al sito web airalbania.com.al e quindi alla sezione “rimpatrio”.

Fatte clic sul collegamento dell’hotel per selezionare il pacchetto più adatto a te e quindi confermare il modulo elettronico per la quarantena. Questo modulo verrà firmato di persona anche al momento dell’imbarco presso gli sportelli Air Albania negli aeroporti da cui viaggerai.

Si prega di leggere attentamente le condizioni stabilite in tale modulo, in quanto non tollereremo nessuno che violi le regole stabilite e accettate, mettendo in pericolo la sicurezza sanitaria di tutti i cittadini albanesi, gli sforzi di ciascuno di noi, in questo guerra con il nemico invisibile.

Dopo aver accettato le condizioni di quarantena, è possibile procedere con il pagamento elettronico per 14 giorni di permanenza nella struttura ricettiva.

La tua e-mail riceverà la conferma della prenotazione dell’alloggio, insieme a un codice di identificazione univoco, che utilizzerai per continuare a prenotare il biglietto aereo.

Quindi torna alla pagina di Air Albania e con il codice che hai già, prenota il tuo biglietto e procedi all’acquisto. Ciò completerà il processo di prenotazione del rimpatrio.

Air Albania ti invierà elettronicamente tutti i dettagli del tuo volo, il rispettivo aeroporto, il giorno e l’ora esatta del volo.

All’arrivo all’aeroporto di Rinas, le strutture del Ministero della salute e della previdenza sociale verificheranno le tue condizioni di salute, e quindi sarete trasportati da mezzi di trasporto che sono forniti da strutture ricettive, accompagnati dalla polizia di stato nella zona di Durazzo.

Il soggiorno in quarantena durerà 14 giorni e solo dopo la verifica da parte del personale medico delle tue condizioni di salute, tornerai nella tua casa, ovviamente rispettando tutte le regole stabilite dal governo albanese durante il periodo di pandemia.

Vorrei informarvi, inoltre, che i voli di “Air Albania”, che partiranno con Roma questo fine settimana, ma saranno seguiti da altre destinazioni, possono essere utilizzati per viaggiare da Tirana verso l’Italia, dai cittadini Italiani o albanesi, che hanno un permesso di soggiorno valido per vivere e lavorare nel paese vicino.

Anche in questo caso, chiediamo a tutte le parti interessate di rispettare tutti i requisiti e le regole stabiliti dallo stato italiano per il processo di rimpatrio.

Il sistema di prenotazione online sarà disponibile a partire da giovedì alle 22:00

Per qualsiasi difficoltà che incontrerai durante il processo di rimpatrio, metteremo a tua disposizione alcuni numeri di contatto, dove puoi trovare risposte o aiuto.

Il governo albanese è impegnato ad attuare con successo il tuo rimpatrio, ma senza violare alcuna delle misure e regole stabilite per la protezione da COVID-19. Chiediamo la vostra comprensione e collaborazione. Solo insieme possiamo vincere questa guerra con il nemico invisibile.

Abbiamo sacrificato molto per raggiungere questo punto in cui ci troviamo, quindi non dobbiamo perdere la vigilanza contro questo astuto nemico, che non risparmia nessuno.

