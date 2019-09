Il nuovo aereo Boeing denominato “Migjeni” della compagnia aerea nazionale “Air Albania” è stato inaugurato oggi lunedì 30 settembre 2019 con i primi voli verso le destinazioni italiane.

Con il nuovo Boeing “Migjeni” Air Albania opererà da e verso alcune città italiane – nello specifico Roma, Bologna e Milano – a prezzi competitivi e con un servizio completo a bordo, incluso quello di ristorazione.

Nello specifico, il nuovo Boeing è un 737/800, una versione aggiornata del 737/700 e rivale dell’Airbus A320, e dispone di 162 posti passeggeri. All’inizio del 2017, questo modello aereo aveva una valutazione di 48,3 milioni di dollari.

Il primo volo in mattinata, preceduto da una cerimonia d’inaugurazione all’aeroporto internazionale di Rinas, è partito verso Roma, mentre in tarda mattinata è partito il primo volo per Milano così come nel primo pomeriggio quello per Bologna.

Dopo quelli per Istanbul, quindi, Air Albania ha aggiunto ufficialmente altri voli alla sua offerta. Più in avanti – come dichiarato dal premier Edi Rama – alla flotta si aggiungeranno i nuovi aerei “Naimi” (che opererà verso altre destinazioni europee) e “Noli”, che collegherà con voli diretti l’Albania e gli Stati Uniti.

Albania News ha inviato una richiesta d’intervista con l’amministratore delegato di Air Albania di cui vi aggiorneremo non appena ci saranno novità .

Chi sono le personalità albanesi a cui sono dedicati gli aerei della compagnia “Air Albania”?

L’idea del governo albanese di dedicare gli aerei della compagnia di bandiera “Air Albania” a grandi personalità della storia albanese è un’idea già vista in precedenza dalla compagnia aerea Norwegian Air

Voli Tirana-Istanbul

Lasgush Poradeci – Poeta albanese (Pogradec 1899 – Tirana 1988). Contribuì al rinnovamento della poesia albanese con le sue suggestive liriche, raccolte in Vallja e yjeve (“La danza delle stelle”, 1933) e Ýlli i zemrës (“Le stelle del cuore”, 1937). Riconoscimento postumo è il volume Vepra letrare (“L’opera letteraria”, 1990) che raccoglie suoi testi editi e inediti.

Voli Tirana-Roma, Tirana-Bologna, Tirana-Milano

Millosh Gjergj Nikolla (Migjeni), nacque nel 1911 a Scutari e morì nel 1938 a Torre Pellice (Torino). Scrittore di versi e prose, è uno dei più noti intellettuali albanesi del Novecento.

Voli Tirana-altre destinazioni europee

Naim Frashëri – Poeta e scrittore albanese (Frashër, Albania merid., 1846 – Costantinopoli 1900). Affiliato alla setta misterica dei Bektāshī, che basa il suo credo religioso nel “sufismo” persiano, le sue liriche, in cui propugna la libertà dell’Albania e nel contempo la fratellanza universale, sono pervase da sottili vene di panteismo mistico. (Fonte: Treccani)

Voli Tirana-Stati Uniti

Fan Noli – Scrittore e uomo politico albanese (Ibrik-Tepe, Adrianopoli, 1882 – Fort Lauderdale 1965). Sacerdote ortodosso, fondò la chiesa autocefala albanese e promosse l’uso dell’albanese come lingua liturgica.