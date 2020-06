Dopo l’aumento consistente dei numeri di contagio in Albania, le autorità montenegrine hanno deciso di chiudere i confini con l’Albania, permettendo solamente l’ingresso delle persone che sono in transito verso altri paesi, muniti di certificato di negatività.

Lo stato di Montenegro ha deciso di chiudere il confine terrestre con l’Albania domenica a seguito dell’aumento del numero di persone infette nelle ultime settimane. La notizia è confermata dal Ministero degli Affari Esteri. Le autorità montenegrine consentono l’accesso solo al transito, ma a condizione che la persona che attraversa il confine abbia eseguito il tampone nelle ultime 48 ore con risultato negativo.

“Dato il numero crescente di cittadini infetti attivi nel nostro paese, che attualmente supera i 700 (un limite precedentemente fissato dalle autorità montenegrine e supera i 25 infetti per 100.000 abitanti), le autorità montenegrine hanno deciso di chiudere i confini con l’Albania e consentire solamente l’ingresso del transito nel territorio montenegrino solo per i cittadini che presentano alla frontiera un documento che mostra il risultato negativo del tampone COVID-19, redatto entro 48 ore “, afferma il Ministero degli Esteri albanese.

La chiusura del confine inizia a mezzanotte di domenica 21 giugno 2020 ed è valida fino a una seconda decisione dell’Unità operativa di crisi a Podgorica.

Sono escluse da questo provvedimento le seguenti categorie :

operatori sanitari, ricercatori medici;

personale addetto al trasporto di merci e qualsiasi altro personale di trasporto;

diplomatici, personale di organizzazioni internazionali, personale militare e operatori umanitari nell’esercizio delle loro funzioni;

Categorie speciali di passeggeri in transito;

Persone bisognose di protezione internazionale in Montenegro o per altri motivi umanitari.

Dopo la chiusura dei confini da parte di Montenegro, l’unico paese vicino all’Albania che tiene il confine aperto e senza condizioni è il Kosovo. Inizialmente anche questo paese richiedeva un documento che riguardava il tampone ma con l’arrivo del governo nuovo, questa condizione è stata tolta. Anche la Grecia e Macedonia del Nord esigono un certificato di negatività al COVID19.

La chiusura del confine da parte di Montenegro diventa un problema per coloro che decidono di viaggiare via terra dall’Albania verso l’Italia e viceversa in quanto devono essere muniti del certificato di negatività.

La situazione in Albania

Nelle ultime 24 ore, sono stati effettuati 320 tamponi in Albania, di cui 53 sono stati confermati casi positivi. Un’altra persona ha perso la vita nelle ultime 24 ore portando il numero totale delle vittime a 43.

Risultano in aumento anche i nuovi ricoveri per i cittadini che necessitano di cure ospedaliere, compresi i giovani di età tra 30 e 40 anni.

Attualmente, 63 pazienti stanno ricevendo cure presso l’ospedale per le malattie infettive, di cui 7 di loro sono in terapia intensiva mentre 2 sono intubati.