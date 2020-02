La triste notizia della scomparsa della famosa cantante è stata data dalla famiglia questa mattina, 7 febbraio.

Pagarusha ha interpretato sia opere folk che classiche, ma è meglio conosciuta per la canzone “Baresha” (la Pastore), composta dal compositore nonché suo marito Rexho Mulliqi e scritta da Rifat Kukaj.

Nata nel villaggio di Pagarush vicino a Malisheva (Kosova), Pagarusha vanta una carriera musicale quarantennale. Inizia la sua carriera da cantante presso Radio Prishtina nel 1948, e l”usignolo del Kosovo”, come divenne nota, chiude la stessa con un concerto finale a Sarajevo nel 1984.

La sua creatività musicale è durata per quasi 40 anni e, a causa della diversità dei generi in cui si è esibita, non è facile identificare Pagarusha in uno specifico genere musicale. Le sue interpretazioni nella musica folk erano esattamente perfette come le sue interpretazioni nella musica classica, specialmente nell’opera. Pagarusha è stata amata dalla critica musicale e adorata dagli ammiratori della musica. È stata definita Bilbili i Kosovës (Usignolo del Kosovo), regina della musica albanese, Madam Butterfly, ecc.

Ha guadagnato grande popolarità non solo nel suo paese ma anche in altri paesi europei, come in Albania, in Macedonia, in Bosnia ed Erzegovina, in Bulgaria, ecc. Ha condotto numerosi tour con l’ensemble musicale Shota in questi paesi e perfino nel lontano Israele. In Kosovo, ha ottenuto il titolo “la Cantante del Secolo” (Këngëtare e shekullit).

Ha terminato la sua carriera musicale nel 1984 con un grande concerto a Sarajevo. Nel 2000, dopo 16 anni di assenza, ha cantato la canzone Për ty (“Per te”) in uno spettacolo televisivo albanese. Ha ricevuto il premio “Onore della Nazione” (albanese: Nderi i Kombit) dal presidente albanese Bujar Nishani nel novembre 2012.