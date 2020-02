Kadri Roshi è nato il 4 gennaio 1924 a Ballsh, Mallakastra, figlio di Maks e Sabrie Roshi, originario di Libohova.

Dopo avere terminato gli studi universitari a Praga nel 1951 ha iniziato la sua carriera come attore nel Teatro Nazionale all’età di 21 anni, con il suo primo ruolo il 30 maggio 1945, e da allora e fino ad oggi conta circa 180 ruoli di teatro e cinematografia.

Un colosso del cinema e del teatro albanese

Roshi era un attore brillante, con un talento innato. Nel 1995 al Festival Artistico del Film ha ricevuto il Premio alla Carriera, nel 1997 il Gran Premio D’Onore, e nel 1999 l’alto riconoscimento l’Onore della Nazione.

Dalla sua carriera cinematografica e teatrale non saranno mai dimenticati i suoi ruoli, come quelli avuti nell’ Esopo, La Volpe e l’uva, Il Peso del Tempo (1988), Il vecchio Mere, I papaveri sui muri (1976), e molti di altri ruoli che hanno reso la figura e il ruolo di Roshi sullo schermo, immortali. A suo fianco sono sempre stati gli attori della sua generazione Drita Pelingu, Violeta Manushi, Tinka Kurti, Reshat Arbana, Marika Kalamata, ecc.

Le parole del figlio, Kliti Roshi

“Secondo me, il nome di Kadri Roshi non è né più né meno di una pietra preziosa nella grande collana dei 46 artisti che componevano quello che a quel epoca era chiamato il “Teatro popolare”. Questo teatro aveva 46 attori. Ognuna era una pietra preziosa. Misurando i carati delle pietre preziose, arriviamo a capire che ogni pezzo d’oro ha i suoi carati, e i 46 attori del teatro con i loro carati erano pietre preziose. Kadri Roshi è uno di questi, e per come l’ho conosciuto io, prima di essere un attore, era un grande uomo.” ha dichiarato Kliti Roshi.

Kadri Roshi è deceduto dopo una grave e lunga malattia il 6 febbraio 2007 a Tirana.