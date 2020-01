Compie 84 anni Ismail Kadare, nato a Gjirokastër, in Albania, il 28 gennaio 1936. Ha scritto le sue prime durante il regime comunista in Albania, per poi continuare in Francia, la nuova patria adottiva.

L’Accademia albanese delle scienze ripropone Kadare per il premio Nobel

L’Accademia albanese delle scienze ha raccolto oggi il tavolo “Kadare e le scritture Albanesi”, dove è stato ri-proposto lo scrittore Ismail Kadare per il premio Nobel all’Accademia svedese delle scienze. Il suo nome è stato riproposto per il suo 84 ° compleanno.

Il compleanno di Kadare non è solo una data segnata per i lettori albanesi che ne sono orgogliosi, ma anche per i lettori di altre lingue nel mondo, poiché la sua letteratura è stata tradotta in più di 45 lingue. Kadare è stato più volte nominato per un premio Nobel in letteratura e recentemente ha ricevuto il più alto riconoscimento francese, come “comandante della legione d’onore”.

Biografia di Ismail Kadare

Classe 1936, nato a Gjirokastër, Kadare è considerato il più grande scrittore albanese vivente.

Agli inizi di carriera da giornalista affianca quasi subito la poesia, l’arte che gli darà la fama definitiva prima in patria e poi all’estero.

Ma sarà la prosa a fare di lui il narratore perfetto del complesso rapporto tra la Storia e l’uomo. Le vicende storiche albanesi, tra l’altro, ben si prestano a questo scopo e diventano un riferimento metaforico di qualunque suo scritto.

Difficile stabilire quale sia la sua opera più importante. Sicuramente si può dire che, negli anni ’90, la sua arte intrisa di storicismo gli ha procurato parecchi attriti con la classe politica albanese, motivo per il quale ha chiesto e ottenuto asilo politico in Francia, stabilendosi definitivamente a Parigi, dove attualmente vive.

A titolo informativo, si può citare qualche titolo tradotto anche in Italia.

Il suo primissimo romanzo di fama internazionale è stato ‘Il generale dell’armata morta’, uscito nel 1963 e che ripercorre in prosa il periodo dell’occupazione italiana in Albania.

Alla sua città natale ha dedicato il romanzo ‘La città di pietra’, uscito nel 1971 e di chiara ispirazione autobiografica.

‘Il palazzo dei sogni’, del 1981, è la sua prima allegoria sui totalitarismi. Con il suo seguito ideale ‘L’occhio del tiranno’, nel 1991, e cambiandone solo l’ambientazione cronologica, anticipandola ai secoli della dominazione ottomana, Kadare intesse la sua condanna verso i regimi opprimenti, quelli che spiano anche i sogni degli uomini e ne condizionano vita e morte.

Riconoscimenti internazionali

Tra i tanti riconoscimenti di Ismail Kadare a livello internazionale ne citiamo qualcuno nell’elenco sotto.

Nel 2005 vince la prima edizione del Man Booker.

Nel 2009 vince il premio Principe delle Asturie per la letteratura.

Nello stesso anno, su richiesta degli arbëreshë d’Italia, ricevi dall’Università di Palermo la laurea Honoris Causa in Scienze della Comunicazione.

Nel 2016 riceve in Francia il riconoscimento di ‘Comandante della Legion d’Onore‘, dopo essere stato ‘Ufficiale della Legion d’Onore‘ dal 1997 al 2015.

Nel 2018 vince il Premio Internazionale Nonino

Nel 2019 vine il Premio Neustadt, spesso definito il ‘Nobel americano’

Dal 1996 è membro d’onore permanente dell’Accademia di Francia, ‘Comandante dell’Ordine delle Arti e delle Lettere’

Curiosamente, benché abbia avuto numerose candidature, non ha mai vinto il premio Nobel per la letteratura.

La sua abitazione a Gjirokastër, già nel 1991 dichiarata monumento culturale albanese, oggi è una Casa-Museo aperta al pubblico. Nel 2019 è stata trasformata in Museo anche la sua casa-studio di Tirana.

I libri in italiano di Ismail Kadare

Altri titoli editi in italiano

