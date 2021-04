Anniversari culturali: Gjyzepina Kosturi (Misloca),voce lirica albanese, antidoto alla dittatura

Incarnava la grazia e l’eleganza dei personaggi da lei magistralmente interpretati, quali la Violetta di Traviata e Cio-Ci- San di Madama Butterfly. Si chiamava Gjyzepina Kosturi.

Il 12 aprile 1912, nacque a Tivar, Montenegro, Gjyzepina Misloca-Kosturi, il noto soprano albanese. Suo padre si chiamava Gjokë Misloca e la madre, Paolina Kodheli (Marubi). Sua madre era la sorella del fotografo rinomato albanese, Kel Marubi (Kodheli).



La famiglia Misloca è una famiglia di Scutari per generazioni.

Laureata al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, in Albania la sua carriera artistica, sebbene vincolata da problemi seri e perseguitata per la biografia durante la dittatura, annovera diverse interpretazioni liriche, in ruoli principali di opere dall’impronta internazionale.