Françesk Radi, il cantautore albanese dallo spirito libero

Françesk Radi è un noto cantautore albanese e un artista che ha lavorato anche alla radio Tirana nell’ormai lontano 1992.

Laureato all’Accademia delle Belle Arti di Tirana Françesk Radi è diventato amato dal pubblico albanese per le sue canzoni dove ognuno trova sé stesso; trattando tra l’altro la nostalgia delle famiglie in emigrazione dopo gli anni ’90 con la canzone “Telefonata”, inoltre la sofferenza della dittatura nella canzone “Rroku i Burgut” (Il rock della prigione), ecc.

Un artista che non ha mai lasciato da parte la sua chitarra, il suo strumento preferito.

Questa chitarra ha portato a lui la stima delle persone e la contraddizione del regime che non amava affatto la musica pop-rock dell’artista, che lo costrinse a lavorare come insegnante in zone disperse del Nord Albania, cercando di fargli dimenticare la sua musica, che scorreva nelle sue vene, così come nelle corde della sua chitarra.

Gli inizi della sua carriera musicale hanno prodotto canzoni come “Adresa”- (Indirizzo) e “Biçikleta”-(La bicicletta), che hanno portato fama al cantautore.

Si tratta delle sue prime due canzoni realizzate negli anni’ 70, con videoclip. La sua creatività musicale ha segnato l’apice negli anni ’90 con alcune canzoni che segnano anche il periodo d’oro dell’artista.

Divenne partecipe di molti festival della musica leggera che si svolge ogni fine anno alla Radio Televisione Albanese.

Con la fine del regime comunista, divenne parte inseparabile del palcoscenico del festival della canzone alla Radio Televisione Albanese dagli anni 1990 al 2010.

Françesk Radi è un artista sul quale non serve parlare tanto agli albanesi, talmente celebre, e in Albania lo conoscono anche come l’Adriano Celentano albanese, interpretando e imitando quest’ultimo in maniera perfetta, oltre all’interpretazione di molti capolavori della musica mondiale.

Nel 2017 lui perde la battaglia con la malattia, dove a causa di un’emorragia cerebrale passa a miglior vita.