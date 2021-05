Il 4 maggio ricorre l’anniversario di nascita della cantante albanese Anjeza Shahini nata a Tirana, Albania.

Nel 2003 Shahini ha vinto la prima edizione di “Ethet e së premtes mbrëma”. Alla fine del 2003, insieme ad altri 29 cantanti, ha gareggiato nel Festivali I Këngës 42 con la canzone “Imazhi yt”.

Dopo due turni preliminari, Shahini ha raggiunto la finale il 20 dicembre, al termine della quale i padroni di casa Adi Krasta e Ledina Çelo l’hanno presentata come vincitrice della giuria combinata e del televoto.

Ciò significava che avrebbe rappresentato l’Albania all’Eurovision Song Contest 2004 a Istanbul , in Turchia, nell’anno di debutto dell’Albania nella competizione.

Per le finali dell’ESC, è stata creata una versione inglese di tre minuti della canzone intitolata “The Image of You”.

Anjeza ha cantato nella semifinale dell’ESC il 12 maggio 2004 e si è classificata quarta su ventidue.

Questa top ten ha assicurato ad Anjeza un posto nella finale dove il 15 maggio ha gareggiato con concorrenti di altri ventiquattro paesi e si è classificata settima con un totale di 106 punti.

Nel 2004, Anjeza ha registrato una canzone (“Në mes nesh”) con la band kosovara Marigona. Nel 2005 ha firmato un contratto con un’agenzia di gestione degli artisti con sede a Vienna . Durante i suoi due anni a Vienna ha continuato gli studi privati in musica e ha pubblicato diversi singoli con il noto compositore austriaco Harald Hanisch, tra cui la canzone ” Pse Ndal ” (Why Stop) che è stata utilizzata al Festival nazionale della canzone albanese (Festivali i Këngës), il processo di selezione albanese per l’Eurovision Song Contest. Anjeza Shahini ha superato le due semifinali fino agli ultimi venti della finale nazionale ed è stata una delle favorite per la vittoria. Tuttavia, alla finale, andata in onda il 18 dicembre 2005, il vincitore è stato annunciato come il brano ” Zjarr e ftohtë “,Luiz Ejlli .

Il 3 giugno 2006, Anjeza Shahini è stata un’ospite speciale al concorso Euro Video Grand Prix , che si è tenuto in Albania. Ha aperto il concorso con la canzone “Welcome to Europe”, anch’essa prodotta come singolo dalla stessa produzione in studio a Vienna.

Dopo aver completato i suoi studi in Austria nel 2007, Anjeza è tornata in Albania e ha firmato un contratto con l’etichetta discografica albanese “Eurostar”. Si è esibita a Këngët e Shekullit 2, una serie di successo su TV Klan composta da remake delle migliori canzoni albanesi del secolo scorso. Ha partecipato a Kënga Magjike 2007 con la canzone ” Nxënësja më e mirë” (“La migliore studentessa”), dove i voti degli altri cantanti l’hanno portata al 4 ° posto, ma ha ricevuto il premio della critica.

Nell’agosto 2008, Anjeza Shahini ha pubblicato il suo primo album, Erdhi momenti , contenente solo nuove canzoni, tutte in albanese. Alcune delle canzoni sono state composte da Adrian Hila, ma ha anche collaborato con altri noti compositori come Pirro Cako e Genti Myftaraj e alcuni dei testi sono stati scritti dalla sorella di Anjeza, Bela. Le canzoni “Erdhi Momenti” e “Lot Pendimi” sono state promosse con un video musicale prodotto da Max Production.

Shahini ha partecipato a Festivali i Këngës 48 con la ballata “Në pasqyrë” (Nello specchio), classificandosi secondo.

Nel 2010, Shahini ha concluso il suo contratto con Eurostar ed è diventata un’artista indipendente. Nello stesso anno ha completato i suoi studi in Relazioni Internazionali presso l’ Università Europea di Tirana . Nel 2011 ha partecipato per la prima volta al Top Fest esibendosi in duetto con la band kosovara Dren Abazi & Zig Zag Orchestra. La loro canzone “Ti dhe une” è stata premiata come “Migliore interpretazione”. Un video musicale è stato rilasciato dopo il festival in collaborazione con la produzione ” PinkMoon “. Nel 2012 ha pubblicato la ballata “Te desha shume”, composta da Endrit Shani e prodotta da Sebastian Video Production.

Anjeza Shahini ha preso parte alla selezione del concorso eurovisione albanese per il 2013 con la canzone “LOVE”, quando si è classificata di nuovo al secondo posto. Nello stesso anno, ha collaborato con l’artista tedesco Martin Kilger per la canzone “Kastanien Lied” dove è apparsa come cantante ospite.

Nel 2014 ha pubblicato tre singoli in collaborazione con il cantautore Mario Deda. Insieme hanno prodotto “Ujë në shkretëtirë” una ballata trifop. Il video è stato rilasciato in collaborazione con ID Production. Il video della canzone “Magnet” (pop-dance elettronica) è stato utilizzato per una promozione pubblicitaria aziendale. La collaborazione con Deda è proseguita con “Energji” (Energy), un pop-drum & bass elettronico, che è stato eseguito da Anjeza Shahini al Festival Kenga Magjike e ha ricevuto il premio “Tendence” (Best Trend Song).

Anjeza è apparsa nello show della semifinale della BBC Eurovision 2017 con Scott Mills e Lucie Jones e si è esibita al secondo evento annuale Eurostarz a Londra, insieme ad altri ex atti dell’Eurovision, tra cui Anne Marie David , Kurt Kalleja , Mihal Traistariu Karl William Lund e Salena Mastroianni.