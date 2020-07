“Con l’evento di 2 luglio 1990, gli albanesi hanno aperto i negoziati con la famiglia europea e come tali meritano di essere ricordati con un’opera d’arte”, ha detto il Ministro per la Diaspora Majko.

Un monumento in memoria del 2 luglio 1990 è stato eretto sulla Strada delle Ambasciate (Rruga e Ambasadave) a Tirana, che simboleggia l’esodo di circa 5.000 albanesi, che per 11 giorni rimasero all’interno delle ambasciate alla ricerca di una vita libera, una data in cui il regime comunista ricevette il colpo più duro di sempre.

Questo evento è stato commemorato con emozione dal ministro della Diaspora, Pandeli Majko, ma anche dall’ambasciatore tedesco a Tirana Peter Zingraf, il cui paese ha ricevuto molti albanesi che si erano rifugiati nell’Ambasciata tedesca e che oggi sono residenti in Germania.

L’ambasciatore Zingraf ha iniziato il suo discorso in albanese, affermando che il 2 luglio 1990 ha segnato l’inizio della fine di uno dei regimi più brutali in Europa e che i rifugiati sono stati il ​​primo collegamento tra i due paesi. Zingraf ha anche invitato le autorità e la società civile a trovare la forza e il supporto per discutere i crimini del comunismo, poiché affrontare il passato porterà a decisioni più giuste per il futuro.

“Gli eventi del luglio 1990 segnarono l’inizio della fine di uno dei regimi più brutali della storia in Europa. Questi rifugiati sono diventati il ​​primo ponte di collegamento tra Germania e Albania. Oggi, 30 anni dopo, l’Albania si è sviluppata e si sta preparando a far parte della famiglia europea. L’attenzione dovrebbe essere rivolta al rafforzamento della democrazia, della libertà e dello sviluppo economico. Affrontare il passato è difficile, ma salutare in quanto aiuterà ad adottare le giuste misure per il futuro” ha affermato Zingraf.

Invece per il ministro della Diaspora, Pandeli Majko, oggi è il giorno da ricordare perché il 2 luglio 1990, quegli albanesi hanno aperto i negoziati con l’Europa attraversando un piccolo ingresso nelle ambasciate mentre oggi il paese punta all’adesione all’UE.

“Il 2 luglio 1990 è stato un momento drammatico dove nel cuore di Tirana hanno cercato rifugio nelle ambasciate circa 5 mila cittadini. Oggi il numero di albanesi con passaporto dei paesi dell’UE raggiunge la cifra di quasi 500 mila persone.

Oggi dobbiamo commemorare un viaggio iniziato alle porte delle ambasciate è per poi essere accolti nella grande famiglia europea.

Durante la cerimonia organizzata per commemorare l’esodo del 2 luglio 1990, il sindaco di Tirana, Erion Veliaj ha affermato che molti di coloro che in quei momenti difficili hanno rischiato la vita per la libertà, oggi sono imprenditori di successo nei paesi in cui vivono. Veliaj ha sottolineato che solo commemorando il passato, la nostra società può costruire un futuro migliore.

