Albania, al via la settima edizione del Turtle Festival

La settima edizione dell’unico festival techno di lunga data in Albania tornerà questo fine settimana nella spiaggia meridionale di Dhërmi, considerata una delle più belle d’Albania.

Sponsorizzato sia dalle istituzioni governative che da istituzioni private, il Turtle Fest dello scorso anno ha ospitato circa 4.000 persone; quest’anno, tuttavia, si prevede che il numero sarà ancora più alto, grazie alle esibizioni di DJ internazionali e all’elevato numero di turisti che stanno visitando Dhërmi in questo periodo dell’anno.

L’edizione che prenderà il via oggi, includerà artisti conosciuti a livello mondiale come, tra gli altri, Dub FX, DJ Aphrodite, SABB, Qendresa e Nickodemus, provenienti rispettivamente da Australia, Regno Unito e Stati Uniti. Per i tre giorni della durata del festival di questo fine settimana, la manifestazione offre sia la possibilità di alloggiare in area campeggio e sia la possibilità di affittare appartamenti in riva al mare o semplici camere tradizionali nelle case della città.

Anche artisti locali si esibiranno, in quanto il festival in aggiunta mira a promuovere l’arte e la musica locali; gli organizzatori del festival hanno dichiarato che questa parte dell’evento avrà una particolare importanza, poiché la scena musicale underground di Tirana degli anni 2000 è stata una fonte d’ispirazione per la nascita del Turtle Fest.

“Quando Turtle Fest è stato inaugurato, e sono stato invitato a parteciparvi, ci trovavamo in un periodo assonnato di questo palcoscenico musicale. Si trattava di una modesta impresta, un festival illuminato dal desiderio di una nuova generazione di riconnettersi con questa tradizione e guidato dagli stessi desideri e principi.” – ha dichiarato Rubin Beqo, uno degli organizzatori del festival.

I biglietti per il festival sono disponibili online, ma anche in alcuni locali di Tirana come il Duff, il Destil e il Mon Cheri. Questa sera l’evento prenderà il via con le esibizioni di Dub FX, DJ Aphrodite, DJ Vadim, The Funky Villainz e Positive Cuts.