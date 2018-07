The Balkanista: due ore, 25 persone e 500 kg di rifiuti raccolti

Quando mi sono svegliata stamattina, ho sentito il rumore della pioggia sui finestrini e devo dire che l’ultima cosa che avrei voluto fare era andare a Durazzo per raccogliere rifiuti. Ma mi sono tirata giù dal letto, mi sono preparata il caffè, ho messo un piede davanti all’altro e mi sono diretto verso il nostro punto d’incontro.

Così ho incontrato un meraviglioso gruppo di facce sorridenti che avevano deciso di sfidare il tempo e di dare una mano nel nostro compito e composto da albanesi, inglesi, australiani, gallesi, americani, svizzeri e persino colombiani, dai 14 anni in su, eravamo un gruppo misto. Dai diplomatici ai blogger, dagli insegnanti ai lettori di notizie e tutto il resto; partiamo con grandi speranze.

Dopo esser arrivati a Durazzo e aver incontrato altri volontari per pianificare una strategia, abbiamo deciso di dividerci in due gruppi e prendere ogni parte della sezione Vollka della spiaggia di Durazzo. Armati di sacchi della spazzatura, guanti e una grande dose di motivazione, abbiamo iniziato il nostro lavoro.

Nelle due ore successive abbiamo riempito circa 60 sacchetti pieni di spazzatura. Questi erano estramamente pesanti e abbiamo stimato che abbiamo raccolto un peso totale di circa 500kg. Mezza tonnellata di spazzatura da meno di un chilometro di spiaggia e non siamo nemmeno riusciti a completare il nostro lavoro, perché sfortunatamente abbiamo finito i sacchetti e le energie mentre il sole si innalzava nel cielo.

Alcune persone si sono fermate e ci hanno guardato, un signore anziano ci ha anche detto che non dovremmo sprecare il nostro tempo. Questi sono i 5 elementi più raccolti in ordine di frequenza:

Tappi di bottiglie

Cannucce

Forchette/Cucchiai di plastica

Reti e attrezzatura da pesca

Capi di abbigliamento

Per poi passare a:

Siringhe usate

Prodotti sanitari usati

Preservativi usati

Il braccio di una bambola giocattolo

Una borsa a mano

Sappiamo che la spiaggia sarà incasinata di nuovo in una settimana o giù di lì. Sappiamo che la spazzatura che abbiamo inviato a riciclare probabilmente non verrà riciclata. Sappiamo che a molte persone potrebbe non importare nulla e continueranno a gettare la spazzatura per terra. Sappiamo anche che per affrontare veramente il problema, dobbiamo spostarci verso l’interno e lavorare anche sui fiumi. Siamo tutto questo è quello che abbiamo fatto oggi è solo l’inizio del nostro movimento. Si tratta di aumentare la consapevolezza, la visibilità e sfidare le persone a pensare alle conseguenze delle loro azioni. Si tratta di mostrare alle persone che le persone si preoccupano del paese in cui vivono e dei loro dintorni. Questo è solo una parte del processo di educazione del pubblico al cambiamento.

Dopo una giornata di responsabilità sociale, l’umore era euforico tra tutti noi. Mentre ci sedevamo per un meritato pranzo e vino, le idee su cosa potevamo fare dopo e in aggiunta agli sforzi di oggi stavano arrivando in modo intenso e veloce. Anche se potremmo non avere la risposta al problema della spazzatura, miriamo a cambiare le menti delle persone, a educare e a fare la nostra parte nel mantere bello questo paese.

Ben fatto a tutti i coinvolti. Vi voglio bene!

Questo post è stato originariamente pubblicato in inglese su The Balkanista dal titolo “Two Hours, 25 People And 500kg Of Trash”