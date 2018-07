Divjakë-Karavasta, mostra fotografica dedicata alla fauna del parco nazionale

Artisti provenienti da Kosovo e Albania hanno aperto una mostra fotografica per testimoniare le specie che vivono nel parco nazionale Divjakë-Karavasta, in quello che gli organizzatori hanno definito come il primo evento nel suo genere, ovvero volto a promuovere la fauna di campagna.

Uno degli obiettivi principali dei fotografi con la mostra è di attirare l’attenzione sulla varietà di uccelli e animali che rischiano l’estinzione e che sono stati fotografati per la prima volta in Albania o in Kosovo. Il Parco nazionale Divjakë-Karavasta è considerato uno dei tesori naturali più preziosi del paese.

“Alcune delle fotografie della mostra sono esposte per la prima volta al pubblico; ci sono specie scoperte per la prima volta sia in Kosovo che in Albania.” – ha detto Arian Mavriqi, fotografo kosovaro, il quale ha anche aggiunto che l’obiettivo dei fotografi è quello di sensibilizzare attraverso la mostra e porre fine alla caccia illegale nelle aree protette:

“Attraverso le fotografie e la presentazione della fauna dell’area, permettiamo alle persone di conoscere meglio le specie faunistiche e di preservarle, perché la fauna è davvero importante per il nostro paese.” – ha continuato Mavriqi.

Anche le persone del posto hanno contribuito nel realizzare la mostra, come Altin Hila e sua moglie, entrambi cresciuti tra la bellezza naturale di Divjaka:

“Mi sono occupato della natura per tutta la vita, poiché i miei genitori mi hanno educato ad amarla e, di conseguenza, ho sempre voluto mostrare questa natura e mostrarla al mondo e alle persone.” – ha affermato Hila.

Il famoso biologo albanese Taulant Bino, che ha anche partecipato alla realizzazione della mostra, ha apprezzato il lavoro dei suoi colleghi non solo per la loro composizione estetica, ma anche per il loro scopo di sensibilizzare.

“Soprattutto, dà un messaggio molto importante per la protezione della natura dell’Albania mostrando la sua diversità e bellezza.” ha detto Bino.

La mostra è già stata accolta con grande entusiasmo e curiosità, visto il grande numero di visitatori che hanno visitato la sede espositiva dal giorno della sua apertura.