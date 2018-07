Albania, i ristoranti con la migliore cucina tradizionale

Come altri paesi della regione mediterranea e balcanica, l’Albania ha una grande tradizione culinaria. Anche se soltanto negli ultimi due decenni gli albanesi hanno realizzato il tesoro che è la grande tradizione culinaria albanese: da allora, sono stati aperti innumerevoli ristoranti tradizionali.

Ecco una lista, stilata da www.intoalbania.com, con i luoghi in cui avrai i pasti più deliziosi e sentirai l’atmosfera di casa che è cosi intrinsecamente albanese.

Tirana

Mullixhiu

Nominato per la miglior ospitalità e la cucina raffinata di Tirana e menzionato in ogni elenco di consigli sui posti dove recarsi per mangiare a Tirana, questo ristorante ha rubato il cuore della gente del posto e dei turisti. In parte per il fascino del famoso chef Bledar Kola, in parte per il bellissimo ambiente rustico in legno di questo luogo e in parte soprattutto per il menù con i piatti più tradizionali albanesi, compresi i pasticcini dell’epoca comunista.

Kola si è classificato al terzo posto nella World Gourmet Society Best Plate di Montecarlo con un piatto tipico della Terra delle Aquile, che occupa un posto speciale nel cuore di ogni albanese, ma che nessun altro ristorante in città serve: il trahana.

website: mullixhiu.al

Oda

Proprio accanto al vivace quartiere Pazari i Ri, c’è un piccolo ristorante chiamato Oda, uno dei dieci ristoranti da provare a Tirana secondo Culture Trip. Il nome fa riferimento alle piccole stanze all’interno delle tradizionali case ottomane a Tirana e all’interno è decorato di conseguenza con soffitti bassi e tavoli e tappeti tradizionali che adornano il pavimento. Il cibo è tradizionale, delizioso e molto economico, caratterizzato da agnello arrosto, byrek, fergese e molto altro ancora. Qui troverai anche la migliore selezione di rakia fatte in casa.

Ceni’s

Acclamato come il posto della carne in città, in particolare per le loro bistecche e per il loro vitello, questo ristorante dimostra che le cose migliori arrivano in piccoli pacchetti. Situato vicino al lago artificiale di Tirana, il ristorante offre un mix di cucina italiana e tradizionale albanese. Le carni e il pollame sono cucinati in stile albanese, mentre la pasta fatta in casa potrebbe competere con quella italiana. Qui potrai trovare i migliori abbinamenti piatti-vini della città. In definitiva, questo è diventato uno di quei luoghi ben tenuti e da non perdere assolutamente.

website: cenisrestaurante.com

Bujtina e Gjelit

Costruito nel 1992, questo bar-ristorante-hotel si trova nel leggendario quartiere di Don Bosko a Tirana. L’edificio è costruito in materiali tradizionali come ferro, pietra e legno. La maggior parte dei prodotti serviti nel ristorante proviene dalla fattoria ‘Gjeli’ ed è puramente fresca e biologica. Usando forni in mattoni e attrezzature tradizionali, il menù offre una gustosa selezione di carni: agnello e salsicce cotte al forno e byrek, sono soltanto alcune delle specialità che potrai trovare qui.

Appena fuori Tirana

UKA Farm

Situato vicino all’aeroporto internazionale di Tirana, questo ristorante è uno dei must di Tirana. I vigneti lunghi e freschi assieme allo spazio moderno e aperto della sala da pranzo, lo rendono un luogo ideale per rilassarsi dopo che il tuo aereo è atterrato, prima di arrivare nella frenetica città.

Aperto nel 1996, questo ristorante è gestito da un grande giovane chef ed enologo, Flori Uka. Le loro specialità includono il meraviglioso vino fatto in casa, i peperoni ripieni di formaggio, l’agnello, il formaggio locale e molto altro ancora. Noterete in tutto freschezza e gusto.

Surrel – Ceren Ismet Shehu

Al di fuori di Tirana, nel piccolo villaggio di Surrel sul monte Dajti, questo ristorante serve piatti tradizionali albanesi. Circondato da tacchini e capre che corrono lungo le splendide colline del villaggio, questo ristorante serve piatti in modo antico e tradizionale. La carne viene fuori in vecchie padelle di ferro, mentre la rakia viene servita in vasi vintage. Alcuni dei migliori piatti sono la flija e veriut (la torta del nord preparata con delizioso brodo di carne), pomodori in salamoia, insalata di zucca cruda, petka me hithra (pasta albanese fatta in casa) e formaggio fresco fatto in casa.

Tra Tirana ed Elbasan – Ristorante Reka

Questo ristorante ha alcuni dei migliori piatti della cucina tradizionale albanese e alcuni dei piatti più deliziosi della regione settentrionale di Dibra. Oltra alla carne, in particolare l’agnello, i due piatti leggendari da provare qui sono la jufka (pasta straordinariamente burrosa e soffice) e il più delizioso dessert albanese, lo sheqerpare, una sciropposa bontà.

website: restorantreka.al

Fishtë – Mrizi i Zanave

Situato vicino alla città di Alessio, questo ristorante da fattoria è diventato lentamente leggenda tra gli appassionati di cibo. Acclamato come uno dei ristoranti più innovativi, biologici e autenticamente albanesi, questo posto è pieno ogni giorno, quindi è necessario prenotare. Non evitare nessuno dei piatti suggeriti dai camerieri, non stanno cercando di venderti di più ma semplicemente cercano di farti capire quanto sia incredibilmente delizioso questo cibo.

Gli antipasti sono buoni da morire: formaggi freschi, succo di melograno fresco, marmellate locale e altro ancora. Le carni saranno il meglio che tu abbia mai mangiato. Il capretto arrosto e l’agnello cucinati nel latte sono alcune delle prelibatezze altrettanto tradizionali ed esotiche tra cui scegliere.

website: mrizizanave.al

Tushemisht – Hotel Millenium

Tushemisht, vicino alla città di Pogradec, è uno dei luoghi più caldi da visitare in Albania, famoso per i suoi grandi panorami lacustri e il cibo fresco. L’Hotel Millenium, situato proprio di fronte al lago di Ocrida, è anche molto noto per il suo ristorante che serve cucina tradizionale albanese. La loro fergese, un alimento tradizionale albanese a base di peperoni cucinati in salsa di pomodoro e feta fresca, e il loro formaggio feta appena fatto sono davvero fantastici. Ma la cosa migliore è lo spezzatino di trota di Ocrida, che è il miglior tipo di zuppa di pesce che abbiate mai assaggiato.

Boboshticë – Taverna Antoneta

Se si sceglie di andare nel bellissimo villaggio di Boboshtice vicino a Coriza, questo posto è assolutamente da non perdere. Situato tra lussuregianti giardiniu, persone famose del paese si riversano in questa taverna tradizionale come api al miele poiché sanno che questo è il miglior cibo da gustare in questa zona che, tra l’altro, non ha carenza di cibo delizioso. Ogni pasto è un banchetto in questo ristorante di famiglia che ha il miglior lakror (una versione più delicata degli spinaci tradizionali) , un assortimento di peperoni e pomodori solitamente farciti con ricotta fresca, formaggio salato albanese e carni succose.

Voskopojë – Hotel Pashuta

L’aria fresca, i paesaggi spettacolari e i fiori freschi che circondano l’ampio portico dell’Hotel Pashuta, lo rendono un posto paradisiaco dove gustare i deliziosi piatti che servono. Situato proprio fuori Coriza e gestito da una famiglia molto ospitale, questo posto ti fa sentire a casa non appena varchi la porta d’ingresso. Il cibo biologico fresco viene preparato con cura e splendidamente servito in piccole porzioni di prelibatezze locali tra cui l’insalata di pllaqi (grandi fagioli succosi), trahana, petulla (ciambelle tradizionali), carni locali fresche e torte cotte al forno, tutte servite con una rakia molto speciale.

website: pashuta-hotel.voskopoje.hotels-al.com

Gërmenj – Farma Sotira

Questo posto è per gli avventurieri e offre un’esperienza unica nella vita che include campeggio, trekking, pesca alla trota e altro. Situata all’interno di una splendida pineta sul lato di una montagna, Farma Sotira è una fattoria di trote funzionante con diverse casette di legno, splendidamente allineate lungo il prato. La zona pranzo costruita in pietra riposa proprio sul torrente di trote che attraversa la fattoria e la fornisce con il pesce più delizioso e fresco che potete assaggiare. La carne fresca cotta in brace e prodotti caseari fatti in casa sono tra le migliori qualità della fattoria.