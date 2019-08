Mi sono diplomato in violino nel ’97. Stavo con Ingrid dalla fine del ’95 quando da Trieste giunse a Udine. Ospitata prima da una signora che l’aveva accolta in casa – ma che celava anche interessi personali dietro al gesto comunque generoso -, poi da un prete, che oltre a chiederle in cambio di pulirgli la canonica tentava di farsi spalmare fantomatici olii per il mal di schiena, Ingrid decise ad un certo punto di cambiare alloggio e di dividere l’appartamento con un nostro amico nigeriano, Dominic (al secolo Achoson Perfect Ikediala).

Naturalmente ho sempre tenuto d’occhio la situazione perché per quanto mi fidassi era pur sempre un uomo. Ma l’ha sempre considerata come una sorella. Ora Dominic è in America, alla fine è partito senza salutare, ma gli vorremo sempre bene.

Giovane, bella, talentuosa violinista Ingrid aveva un passato molto duro alle spalle: figlia di Ferdinand Shllaku, fisarmonicista e tornitore scutarino, si portava sulle spalle la repressione, durata mezzo secolo, del regime di Enver Hoxha nei confronti della sua famiglia perché il nonno, diplomatico nell’immediato dopoguerra, fu perseguitato, arrestato e giustiziato con accuse mai chiarite. Ancora oggi la famiglia – tutta emigrata dall’Albania – ne reclama le ossa.

Morto Hoxha, durante la reggenza di Ramiz Alìa ed al termine di quella che in Italia era la Scuola Media, le sottrassero il violino e la possibilità di proseguire gli studi musicali avviati all’età di 6 anni. Fu avvertita il primo giorno di scuola: “Ma come? Non sai che non puoi frequentare la scuola d’arte? Sai perché, no…?” Fondamentalmente era considerata anticomunista e per di più cattolica, per quanto “cattolico” possa essere un albanese cresciuto sotto il regime…

Rimase a casa qualche giorno a disperarsi, poi cedette e dovette iniziare la scuola, una sorta di liceo scientifico in un’area di periferia di Scutari conosciuta come Kiras. Kiras era già allora un quartiere malfamato, Ingrid si trovò unica cattolica dell’enorme classe di studenti. Tutto questo le consentì di ricevere un’educazione ampia e non prettamente umanistica come al contrario sarebbe accaduto se avesse continuato con la scuola superiore musicale.

A diciotto anni, dopo la maturità, raggiunse la sorella, sposata in Italia con un suo concittadino che aveva ottenuto la possibilità di soggiorno grazie a lontane parentele italiane.

A Trieste, la diciottenne Ingrid, fresca degli studi liceali, si iscrisse ad un’altra scuola superiore italiana pur di ottenere il permesso di soggiorno, un liceo linguistico. Per l’ottenimento dei documenti fu aiutata da un padre Gesuita che viveva a Trieste, che seguì le pratiche. Padre Mariotti, scomparso da un decennio, fu un personaggio molto importante, diede una svolta radicale alla vita della giovane. A 18 anni dunque frequentava nuovamente un liceo con i quattordicenni, faceva le pulizie in alcuni appartamenti per contribuire all’affitto della sorella e cercare di mantenersi. Ma il suo “chiodo fisso” era il violino che, essendo “di stato” le era stato strappato assieme al suo futuro.

Prese il coraggio di rivolgersi ad una scuola privata individuata vicino a casa, a Trieste. Le prestarono un violino, non le fecero pagare la retta e così ricominciò dopo 5 anni (Esistono ancora persone di cuore).

Nell’arco di un anno e mezzo diede tutti gli esami basilari e complementari (non venivano riconosciuti gli studi albanesi) lavorando e studiando, stupendo i docenti e chiunque incontrasse per la determinazione e l’incommensurabile talento. Un altro religioso che poi è diventato un mio carissimo amico e che purtroppo ci ha lasciato, Padre Silvio Bellotto, rappresentò un altro importante tassello: le fece prima provare alcuni strumenti dunque gliene procurò uno, da restaurare, che Ingrid suona tutt’oggi e che molti violinisti si sono offerti di pagare decine di migliaia di euro, ma non si vende un pezzo di cuore!

Fra mille peripezie e tanta voglia di fare giunse ad Udine dove ci conoscemmo, io diplomando al Conservatorio, lei neoiscritta.

La prima frase che imparai in albanese fu “Te ha”: ti mangio. Era il giorno di S.Valentino dell’anno 1996. Il dieci febbraio c’era stato il primo scambio affettuoso, il 20 febbraio del 1999 ci sposammo in Comune, il 3 luglio del 2003 in Chiesa con il rito cattolico seppur io sia cattolico per modo di dire….

L’Albania mi entrò sotto pelle fra il ’97 ed il ’98, gli anni dei disordini che io chiamo “guerra civile”, che la ridussero a brandelli per anni e che lentamente si sta riprendendo nonostante la gente faccia fatica a vivere con ciò che può guadagnare onestamente: oggi molti vengono mantenuti dalle rimesse dei parenti emigrati. Nel ‘96 mio suocero venne in Italia con un visto di lavoro, ma pur di stare qualche giorno vicino alle figlie -che non vedeva da anni- sforò i giorni di permesso. Nel frattempo, a maggio del ’97 i disordini raggiunsero Scutari e lui ebbe a rientrare furiosamente in Albania prendendo un traghetto da Trieste: a casa, fra le bombe, c’erano la moglie, la suocera e il figlio piccolo Armando. Con questa repentina uscita dall’Italia non ebbe il tempo di ritornare a Bari dove non gli avrebbero mai controllato i documenti alla frontiera, così si “beccò” un’espulsione che lo fece soffrire come una condanna ingiusta per il peggior reato.

Cercavamo di tenerci in contatto, non avevano il telefono e riuscivamo sì e no a prendere la linea dalla cabina una volta alla settimana con costi esorbitanti, il più delle volte le tessere da 10.000 lire si esaurivano senza nemmeno poter parlare per errori di linea. Dovevamo chiamare i vicini di casa. Riattaccare ed attendere l’arrivo dei suoi. Ritentare a chiamare. Spesso senza risultati. E sentivamo al telegiornale ogni giorno di morti e di attentati…

Fra il ’97 ed il ’98 facevo il servizio civile presso la Caritas e lavoravo con Ingrid. Avevamo deciso di vivere assieme, grazie alla dispensa della Caritas dalle notti in comunità assieme agli altri obiettori di coscienza, avevamo affittato una casetta umilissima e gestivamo un circolo privato culturale, ma per finanziarci facevamo un po’ di tutto, in particolare cucinavamo e ci eravamo creati una bella cerchia di soci/amici… mangioni! Prezzi popolarissimi e piatti balcanici (oltre alle serate di cucina messicana, alle paelle ed altre specialità!). Al mattino prestavo il mio servizio civile presso gli uffici Caritas come furiere dei 20 obiettori, al pomeriggio servizi sociali: per anziani, matti e malati di AIDS, nel Bronx della mia città, si faceva la spesa, gli si fissava gli appuntamenti all’ospedale, al SERT o al CSM (Centro Salute Mentale) o si passava con loro semplicemente qualche ora per mitigare l’affanno della vita.

Non mi consentirono mai di lavorare all’ufficio emergenze cui si rivolgevano molti albanesi: “conflitto di interessi” mi dicevano, sapendo che avevo la fidanzata albanese e temendo che potessi abusare dell’ufficio con la scusa che “ero troppo emotivo”, che mi lasciavo coinvolgere troppo dalle povertà, dalle emozioni…

Ad ogni modo quando cominciarono a giungere i Kosovari dai confini della Slovenia, mi “riabilitarono” per il mio albanese seppur ancora maccheronico, avrei dovuto spiarli e riportare i loro discorsi alla questura, ma diedi un grande aiuto ai Kosovari in fuga invece… non seppero mai tutto di cosa mi dicevano… è certo meglio così. La sera al termine del servizio ricominciavo con il Circolo e terminavamo attorno alle 2 o 3 del mattino. Ingrid si addormentava letteralmente in piedi in cucina: faceva le pulizie in un pub al mattino, poi passava la giornata a studiare violino in Conservatorio e quindi… era normale fosse stanca! Io sopravvivevo, ma è stato un anno durissimo in cui cominciò a rivelasi in me anche una malattia che continua ad accompagnarmi come un vecchio cane troppo stanco per morire.

Avevo preparato i documenti per ottenere il visto di studio per mio cognato che compiva 18 anni e che in Albania rischiava di finire arruolato, giunse il periodo della mia licenza “ordinaria” e lo iscrivemmo ad un corso di parrucchiere (sborsando 3 milioni di lire, tutto quello che avevamo in parte). Io richiesi alle autorità il permesso per espatriare (cosa quasi impensabile durante la leva) per andare in Albania, recuperare il diciottenne, e tornare.

Me lo concesse un maresciallo cui in cambio promisi una bottiglia di Cognac Skenderbeg.

Partimmo da Trieste in traghetto. 25 ore di mare. 25 ore di speranze. 25 ore di ricordi e lacrime di Ingrid. 25 ore di domande per le quali solo oggi ho delle risposte… e non per tutte!

Sbarcammo al porto di Durazzo dove nugoli di zingarelli ci chiedevano soldi. Io portavo uno zaino da montagna con scatolame e alimentari in polvere, una smerigliatrice per mio suocero, una pentola a pressione, e Dio solo sa cos’altro perché pesava più di 40 kg. I poliziotti vedendo il passaporto italiano mi chiesero soldi, ma fuggii letteralmente perché portavo nel portafogli 800.000 lire che i miei genitori mi avevano regalato per la famiglia di Ingrid. Temevo mi rubassero tutto. Andò bene.

Il padre di Ingrid doveva aspettarci al porto, ma passammo oltre un’ora ad aspettare fra sibili di pallottole e mercedes impazzite guidate da bambini zingari e montanari dall’aspetto orribile. Non v’era che terra battuta e polvere. Paura. Abbandono. Tutti portavano a tracolla un Kalash e tutti sparavano raffiche in aria. Esplosioni qua e là, sordi boati. Ancora polvere e vetri rotti.

Poi vedemmo lontano, dietro una ringhiera Ferdinand che ci chiamava. Non eravamo usciti dal porto, ma non lo sapevamo: superato il cancello e vedendo il via vai delle macchine, eravamo convinti di esserne fuori! Alla fine riuscimmo a ricongiungerci a mio suocero e partimmo sulla sua Talbot Horizon sgangherata.

Avevano ucciso un uomo, durante quell’attesa a pochi metri da noi. Ma sembrava far parte di quella scenografia.

Ferdinand era pallido, bianco. Temeva il viaggio. Bucammo tre o quattro volte i pneumatici ricoperti chissà quante volte perché l’asfalto era praticamente impraticabile senza una mercedes o un fuoristrada, per fortuna c’era un improvvisato gommista quasi ogni chilometro. Ma Scutari era molto lontana a 30 km di media. Ci mettemmo quasi 7 ore con il terrore di transitare, all’imbrunire, per Torovica, una zona malfamata dove al passaggio dei veicoli le donne gettavano dalla montagna massi al fine di colpire i veicoli, fermarli e far sì che gli uomini a valle potessero depredarli.

Un incubo che ci portò fino a Scutari. Incolumi. Ma gravemente feriti, dentro.

Entrare in quella città mi fece capire il valore della vita, potevo essere morto invece stavo nascendo di nuovo senza morire. Mi sentivo finalmente a casa e Shkodra è diventata per me la mia seconda città natale.

Sono passati 21 anni da quel ‘98, riuscimmo a fare venire in Italia anche i miei suoceri circa un anno dopo e ora Ingrid non ha più parenti stretti nella Terra delle Aquile dove io però ho lavorato per diversi anni, fino al ‘99 per progetti di promozione turistica attraverso la musica e l’educazione musicale.

Ma da quel ‘98 in poi non sono più stato solo Alessandro, il mio nome è anche Skender e faccio parte anch’io della Diaspora.

Skender nel ’96 ha pubblicato un libro di poesie dal titolo “Sevda”, un omaggio ai suoi Balcani e agli anni che ha passato viaggiando per conto di un progetto UNDP ai fini della promozione del territorio e delle risorse artistiche, storiche e naturalistiche dove Skender si è occupato più di Albania e quindi ha partorito alcune poesie tra i quali abbiamo scelto:

Durrës – Trieste

È questa diaspora

a distaccarci ancora

come rondoni e cigni,

come aquiloni

cui si spezzò il filo

Stride l’addio

in lacrimoso abbraccio

all’ingresso del porto,

stracciato da carte d’imbarco

E mi ricordi quel ’97

quando fischiavo pallottole cieche

imitandone il guazzabuglio

fra i crani incoscienti

di montanari seduti ai caffè

Così ora tu insegui il mulino a vento,

io guido il mio aratro freddo,

Xhani è veterinario

a New Orleans

Ognuno solca la propria di aiuola

d’ortaggi o di fiori,

ma rimane disciolta nel petto

la ninna nanna che lei ci cantò

ripetuta sul tema insistente

di radio Tirana

Traghetto “Venezia” 22/11/2005

