Ed ora siediti,

qui, accanto a me.

Siediti che voglio appoggiare la testa

come quando ero piccola, su di te.

Voglio sentire l’odore delle tue mani,

quelle mani fragili – forti

che mi hanno tirata su.

Per una volta lascia che dentro

quegli occhi verdi brillino le stelle,

il peso della vita e del tempo

dietro le spalle buttalo giù.

Siediti qui,

unisci le ginocchia mamma,

mi sdraio e appoggio un po’ la testa

su di te.

Siediti con il tuo grembiule

ancora legato e poco bagnato,

quello della tua nonna

che mi hai dato nel corredo,

quello scutarino,

che piace a me.

Siediti mamma,

tienimi ancora stretta a te.

……………………………………

vieni vicino a me

“Mamma”, tratto dal libro “Tempo Negato” di Denata Ndreca Scribo Edizioni, Firenze

foto Roberto Pelosi

Dhe tash ulu,

këtu, brij meje.

Ulu se du me mbështet kryt

si dikur e vogël, mbi ty.

Du me ndje aromën e durve tuja,

ato dur të brishta e t’forta

që më kanë rrit.

M’len nji herë mbrenda atyne

syve të blertë ku xixllojnë yjtë,

peshën e jetës e të kohës

hidhe mbas shpine diku.

Ulu këtu,

bashkoji gjunjtë nanë,

të shtrihem e kryt ta mbështes n’ty.

Ulu, me boçen tande

ende të lidhun e pak të lagun,

me boçen e nans – daje tande,

at që ma ke dhanë n’pajë,

boçen shkodrane, nanë.

Ulu,

më mbaj fort shtrëngue mbas teje

………………………………………………

m’eja afër, nanë.

Nanë

marrë nga libri “Kohë e mohueme” nga Denata Ndreca, Scribo Edizioni, Firenze

Përktheu Jozef Radi