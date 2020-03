Fermi tutti

In questa “Zona rossa”

La vita rallenta e si nasconde,

si fermano i treni e si chiude un altro ponte.

È un’altra guerra

senza soldati,

bisogna combattere stando isolati

dietro i vetri appannati.

Tutto inizia a diventare un abitudine:

le scuole vuote e silenziose,

l’immensa piazza deserta,

la tempesta del secolo

ci fa stare in allerta.

Le strade sono senza viaggiatori,

non si sentono più

le ruote delle valigie

e nemmeno il grande rumore dei motori.

Nuotiamo in un mare di paura

e incomprensione,

la vita come un treno

aspetta la partenza nella stazione.

Per la prima volta gli abbracci

hanno effetti collaterali,

dicono che possono essere mortali.

Ma l’amore supera ogni ostacolo,

anche a distanza

Perché a volte si può essere vicini

anche in lontananza.

“Amarsi a distanza” Alma Budini Negri 10/03/2020 Firenze

Leggi anche