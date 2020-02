Fa piacere vedere che c’è sempre di più un grande interesse sulla questione della letteratura migrante. Di recente Albania News ha fatto uno sforzo notevole per raccogliere tutti gli autori albanesi che pubblicano in Italia ed offrire il data base esistente più completo per chi fosse interessato ad approfondire (link ).

Pochi giorni fa si è svolto a Tirana il primo incontro nel quale sono stati invitati i maggiori esponenti del mondo della scrittura albanese al di fuori dal territorio nazionale. “L’incontro degli scrittori della Diaspora albanese” e che ha visto la presenza di alcuni tra gli scrittori albanesi più interessanti come Bashkim Shehu ed Anilda Ibrahimi (notizia in albanese , in italiano )

Autori tra i banchi

“Autori tra i banchi” è un progetto dell’Università Ca’ Foscari di Venezia che si inserisce in questo nuovo e giustificato interesse nella letteratura migrante, e vede come protagonisti scrittori ‘migranti’, nati al di fuori dei confini italiani, ma che hanno scelto l’italiano come lingua di scrittura. Si sviluppa tra febbraio ed aprile e coinvolge diversi istituti scolastici del Veneto.

A differenza di tante altre simili iniziative, il progetto “Autori tra i banchi” è rivolto alle scuole che hanno aderito al progetto, e pertanto si svolgerà all’interno di lezioni. L’obiettivo è di stimolare, presso le scuole aderenti al progetto, un dialogo sui temi della migrazione e dell’identità culturale a partire dall’esperienza di vita e dalle opere degli scrittori e delle scrittrici coinvolti. Dopo l’intervista agli autori invitati, gli studenti, guidati da assegnisti di Ca’ Foscari, saranno incoraggiati a elaborare personalmente i temi affrontati attraverso gli strumenti della scrittura autobiografica.

Si tratta di una tematica importante, anche perché saranno gli scrittori, in prima persona, a spiegare la loro esperienza e a parlare poi del processo di scrittura.

Due gli scrittori albanesi: Darien Levani ed Elvis Malaj

Darien Levani, nato nel 1982 a Fratar, è un avvocato penalista e scrittore. È uno dei fondatori della testata giornalistica on line italiana Albanianews. Già autore di romanzi premiati in Albania, in Italia ha ottenuto i Premi «Nuto Revelli» e «Pietro Conti».

Nel 2017, con il romanzo Toringrad, ha vinto il Premio «Glauco Felici» Tolfa Gialli e Noir. Nel 2019 è stato insignito dal governo albanese del titolo Ambasador i Kombit (Ambasciatore della Nazione) per i suoi meriti letterari. È del 2019 il suo ultimo romanzo a metà strada tra il legal thriller e il giallo investigativo Tavolo numero sette . Sarà presente in data 25 marzo 2020 presso IIS “E. De Amicis” di Rovigo.

Elvis Malaj, che abbiamo avuto il piacere di intervistare di recente, classe 1990, è nato nel distretto di Malësi e Madhe, in Albania, e si è trasferito In Italia dall’età di quindici anni, prima ad Alessandria, e oggi a Padova, dove vive e lavora. Il suo esordio è stato con il libro Dal tuo terrazzo si vede casa mia . Sarà presente il giorno 7 aprile 2020 presso il liceo “Don G.Fogazzaro” di Vicenza.

Scarica il calendario (pdf)