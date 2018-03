“DONNALBANIA”, 19 marzo: A Modena un evento dedicato alle donne albanesi

“DONNALBANIA”, un percorso di riflessione a più voci sulla condizione della donna albanese in madrepatria e in Italia. L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook da Albania News

Arrivano a Modena la pluripremiata scrittrice di origine albanese Anilda Ibrahimi e l’Ambasciatore della Repubblica d’Albania in Italia S.E. Anila Bitri. Interverranno all’evento “DONNALBANIA” in programma lunedì 19 Marzo dalle ore 18 presso la Sala Conferenze – Ex Oratorio del Palazzo dei Musei di Modena.

Anilda Ibrahimi ha pubblicato per Einaudi romanzi quali Rosso come una sposa (2008), L’amore e gli stracci del tempo (2009), Non c’è dolcezza (2012) e il recentissimo Il tuo nome è una promessa (2017). I suoi libri sono già tradotti in sei Paesi.

L’evento si propone di offrire un percorso di riflessione a più voci sulla condizione della donna albanese in madrepatria e in Italia. Per questa ragione, ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Modena e dell’Ambasciata d’Albania in Italia.

DONNALBANIA si inserisce nell’ambito delle iniziative organizzate per la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna 2018 dal/nel Comune di Modena.

E’ promosso da RTM – Volontari nel Mondo e ALBANIA NEWS nel quadro del Progetto di cooperazione internazionale tra Italia e Albania “W.O.M.E.N. – Women of the Mountains Empowerment Network”, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e del Comune di Modena.

Sono previsti interventi da parte di:

Irene Guadagnini, Assessora alle Pari opportunità del Comune di Modena

Assessora alle Pari opportunità del Comune di Modena Avv. Ernest Owusu Trevisi , Coordinatore della Commissione Pari Opportunità della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

, Coordinatore della Commissione Pari Opportunità della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena Gerarta Zheji Ballo , Primo Segretario – Ambasciata d’Albania in Italia e punto di riferimento per le associazioni albanesi e la comunità arbëreshe in Italia

, Primo Segretario – Ambasciata d’Albania in Italia e punto di riferimento per le associazioni albanesi e la comunità arbëreshe in Italia Francesco Gradari, Responsabile Progetti Area Balcani RTM – Volontari nel Mondo

Modererà l’evento Darien Levani, scrittore e avvocato.

L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook da ALBANIA NEWS.

DONNALBANIA è aperto alla partecipazione di associazioni, media, lettori e cittadini interessati. Al termine verrà offerto ai partecipanti un aperitivo presso la Caffetteria del Palazzo dei Musei.

Per Informazioni

RTM – Volontari nel Mondo

ALBANIA NEWS