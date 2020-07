L’Ambasciata d’Albania in Italia ha pubblicato un promemoria sul protocollo di sicurezza per tutti i cittadini che desiderano viaggiare dall’Albania all’Italia e viceversa.

E’ la prima volta dopo diversi mesi che l’Ambasciata pubblica un comunicato riguardante i viaggi tra Italia e Albania, che arriva in seguito alla preoccupazione espressa dal Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, sui nuovi focolai di origine straniera e soprattutto quelli provenienti dall’Albania dove ieri si erano registrati 13 casi provenienti dai voli con Tirana.

Il comunicato

Per tutte quelle categorie di cittadini albanesi, che secondo il decreto possono viaggiare verso l’Albania (i cittadini con permesso di soggiorno e residenza in Italia) e che possono viaggiare verso l’Italia o l’Albania per motivi personali, devono tenere a mente che:

I passeggeri devono mantenere una distanza di 1,5 metri in aeroporto.

L’aeroporto istituirà un punto automatico in cui i passeggeri potranno acquistare mascherine o disinfettanti.

Per la cura dell’igiene personale sono stati installati disinfettanti per mani all’ingresso del terminal, all’ingresso del corridoio di sicurezza così come nella zona del terminal d’arrivo dove si ritirano i bagagli.

Le persone che entreranno nei terminal, sia di partenza che d’arrivo, passeranno per il tunnel disinfettante. Il materiale che viene usato per disinfettare è il perossido di idrogeno, diluito in acqua allo 0,2% secondo la linea guida dell’Istituto di Salute Pubblica.

I passeggeri dovranno compilare un’autocertificazione sul loro status COVID-19 durante il check-in prima di poter salire a bordo.

Al momento dell’ingresso nel terminal, in partenza così come in arrivo, ai passeggeri verrà misurata la temperatura. AI passeggeri con più di 37,5 gradi centigradi non sarà permesso proseguire la procedura d’imbarco e verranno spostati nelle zone speciali di isolamento.

I passeggeri in aeroporto, che verranno identificati come sintomatici dalle autorità della Salute Pubblica, potrebbero non avere il permesso di proseguire la procedura d’imbarco.

Nessun passeggero sintomatico verrà rimpatriato con un volo di linea assieme ad altri passeggeri.

Durante il transito nei terminal i passeggeri devono rispettare la segnaletica e mantenere il distanziamento fisico dalle altre persone.

I passeggeri che non attueranno le misure preventive non avranno accesso al terminal aeroportuale e verranno allontanati dall’aeroporto dalle autorità di sicurezza pubblica.

Nei casi di viaggio dall’Albania all’Italia bisogna tenere presente che deve essere firmata un’autodichiarazione che comprende questi punti principali:

Non essere stato positivo al COVID-19 o in quarantena negli ultimi 14 giorni.

Non avere più di 37,5 gradi centigradi di temperatura (a prescindere dalla misurazione che viene effettuata dalle autorità di confine nel momento del viaggio)

Al momento del viaggio non ci sono segni di affaticamento, perdita di gusto, dolore corporeo, tosse, respiro affannato, diarrea, dolore alla gola e febbre generale.

Nessun contatto con persone positive al COVID-19 negli ultimi 14 giorni.

Nessun contatto con persone positive al COVID-19 nelle 48 ore precedenti alla comparsa dei sintomi.

L’obbligo di comunicare con l’organo sanitario competente della zona in cui sono residenti sulla loro condizione di salute.

L’obbligo di un periodo di quarantena di 14 giorni, che verrà monitorata dai servizi sanitari.

In caso di comparsa dei sintomi, l’obbligo di avvisare immediatamente il medico di famiglia.

Leggi il comunicato dell’Ambasciata in lingua albanese

Ricordiamo inoltre che i paesi dell’UE non hanno ritenuto ancora l’Albania un paese sicuro in termini di situazione epidemiologica e le restrizioni verso il paese delle aquile sono state prorogate fino al 31 luglio.