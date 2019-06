A discapito della chiarezza e bontà della norma in esame, la burocrazia e le sue lungaggini tristemente note non sempre consentono una facile applicazione delle tutele ivi previste in favore dei minori e dei loro familiari.

Questo è, almeno, quanto è successo nel caso della piccola Aria (di cui avevamo già parlato qualche settimana fa) e della sua mamma che da circa un anno e mezzo attendevano una risposta dal Tribunale.

Cosa prevede la legge

AUTORIZZAZIONE A PERMANERE IN ITALIA AI SENSI DELL’ART. 31 DEL D. LGS 286/1998 (T.U. IMMIGRAZIONE)

L’art. 31 del Testo Unico delle norme in materia di immigrazione, al suo comma terzo prevede che “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza”.

La malattia della piccola Aria

La bimba, affetta da grave anemia congenita (detta di Diamond-Blackfan), periodicamente sotto controllo medico e continuamente sottoposta a trasfusioni di sangue, era in lista d’attesa per essere sottoposta ad un trapianto di midollo osseo presso il Bambino Gesù di Roma.

Il ricorso depositato dai genitori presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia per ottenere un permesso di soggiorno che permettesse ad Aria di sottoporsi all’intervento ed alla mamma di poterla accompagnare in questo difficile percorso, era, ormai, pendente dal mese di febbraio del 2018 e non giungeva, purtroppo, ad una decisione da parte dei giudici.

Grazie all’enorme diffusione che la sua storia ha ricevuto sui social network e sulla nostra pagina, molte persone hanno dato il proprio contributo che è stato indispensabile per Aria e la sua famiglia. Alla moltitudine di persone che hanno dato il proprio prezioso aiuto, si è unita anche l’Avv. Elierta Myftari del Foro di Milano che, in maniera gratuita, ha offerto alla famiglia assistenza legale.

In particolare, visto che le condizioni di salute di Aria non consentivano ulteriori attese, nominata dalla madre della piccola come difensore nel procedimento pendente, l’avvocato Myftari ha presentato al Tribunale per i Minorenni di Perugia un’istanza a mezzo della quale ha richiesto l’urgente emissione di un provvedimento di accoglimento.

Dopo sole (si fa per dire) tre settimane dall’istanza, con decreto n. 860/2019, pronunciato in data 6 giugno e depositato in data 12 giugno 2019, il Tribunale per i Minorenni di Perugia ha, finalmente, autorizzato la piccola e sua mamma a permanere nel territorio dello Stato affinché la bimba possa essere sottoposta all’intervento ed ottenere anche le cure successive, indispensabili per la sua guarigione.

Le buone notizie non si fermano qui. Abbiamo, infatti, saputo che l’Ospedale Bambino Gesù di Roma è riuscito a trovare un donatore di midollo compatibile con Aria e che, con ogni probabilità, i primi giorni di luglio, la bimba verrà sottoposta al trapianto. Questa storia ci insegna che fare rete, soprattutto per una giusta causa, aiuta e che persone tra loro distanti possono stare vicine, le une alle altre, in tanti modi bellissimi.

Vi invitiamo a donare alla raccolta fondi per la piccola Aria su GoFundMe