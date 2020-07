Il presidente della regione, Rossi e preoccupato dai nuovi focolai di origine straniera e soprattutto da quelli provenienti dall’Albania dove ieri si erano registrati 13 casi provenienti dai voli con Tirana.

La regione ha emesso già un’ordinanza il 17 luglio con delle indicazioni sulle modalità di accoglienza per cittadini provenienti con voli da aree extra Schengen presso gli aeroporti di Pisa e Firenze. L’ordinanza incarica le Aziende Sanitarie territorialmente competenti il compito di allestire, presso gli aeroporti di Pisa e di Firenze, stazioni di accoglienza per cittadini provenienti con voli da aree extra Schengen e la registrazione dei soggetti che entrano in Italia, i quali devono effettuare il periodo di 14 giorni di isolamento fiduciario con sorveglianza attiva.

In precedenza il 16 luglio il presidente aveva incontrato il console albanese al fine di impegnare le strutture diplomatiche alla massima informazione e diffusione delle disposizioni anti-Covid. Il governatore aveva minacciato di bloccare i voli come era successo con la Serbia, il Kosovo e Montenegro, se non avesse avuto accesso alla lista dei viaggiatori per poterli registrare e obbligarli alla quarantena di 14 giorni.

“Se il tracciamento dei passeggeri e la loro sorveglianza attiva non sarà possibile, non resterà che un’unica opzione: bloccare i voli diretti”, aveva minacciato il governatore della regione. Attualmente verso l’Italia possono viaggiare solamente gli albanesi che sono in possesso di un permesso di soggiorno e sono residenti nel paese, visto che la Commissione Europea aveva lasciato l’Albania fuori dall’elenco dei paesi che possono transitare liberamente verso i paesi UE.

Per correre ai ripari, in base all’ordinanza, l’Asl di Toscana ha allestito dei punti di controllo presso gli aeroporti di Pisa e Firenze dove sarà possibile effettuare anche test sierologici e test molecolari inoltre garantire la possibilità di isolamento presso alberghi sanitari per i soggetti positivi nonché per eventuali contatti stretti.