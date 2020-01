ll Primo Ministro dell’Albania Edi Rama, appena tornato dall’Ucraina dove ha esordito come capo della Presidenza dell’OSCE, sta visitando oggi l’Italia, dove è stato ricevuto con una cerimonia di stato dal suo omologo italiano, Giuseppe Conte.

Il premier ha incontrato per primo il Ministro degli Affari Esteri, Di Maio, con il quale ha discusso della Conferenza dei Donatori che si terrà a febbraio.

#TiNukDoJeshKurrëVetëm🤗👐🏿🇦🇱Palazzo della Farnesina, Romë – Takim me Ministrin e Jashtëm, Luigi Di Maio, për organizimin e Konferencës së Donatorëve më 17 shkurt në Bruksel, për Rindërtimin pas tërmetit të 26 nëntorit🇦🇱🤝🇮🇹

Il capo del governo albanese ha pubblicato il video dell’incontro sulla sua pagina Facebook, e nei video pubblicate nei media online, si sente sullo sfondo una conversazione sul conto del terremoto che ammonta ad un miliardo di euro, mentre Di Maio lo incoraggia con la promessa di trovare una soluzione alla Conferenza dei Donatori.

#TiNukDoJeshKurrëVetëm🤗👐🏿🇦🇱Palazzo della Farnesina, Romë – Mëngjes pune me Luigi Di Maio, Ministër i Punëve të Jashtme të Italisë🇦🇱🤝🇮🇹

Il 26 novembre 2019, un violento terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito l’Albania causando 51 morti, più di mille feriti, e decine di migliaia di edifici danneggiati (una buona parte gravemente danneggiati o distrutti).

Ricordiamo che la Conferenza Internazionale dei Donatori, organizzata dall’Unione Europea per sostenere la ricostruzione post-terremoto in Albania, si terrà il 17 febbraio a Bruxelles come annunciato dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

L’Unione Europea attribuisce la massima priorità alla ricostruzione dell’Albania e contribuirà a coordinare una risposta internazionale e a raccogliere il sostegno finanziario necessario per aiutare gli sforzi a lungo termine che saranno necessari a tal fine. L’obiettivo, inoltre, è anche quello di contribuire a rafforzare la capacità dell’Albania di preparare e gestire la risposta alle catastrofi.

Conte prende in giro Di Maio: “Oggi ha subito rimesso la cravatta”

“So che hai incontrato Luigi Di Maio. È andata bene?”, chiede Giuseppe Conte. “Sì sì, ma ce l’aveva la cravatta”, risponde sornione Edi Rama. “Ieri l’ha tolta, oggi l’ha rimessa subito”, commenta Conte.

Così le telecamere del Primo Ministro albanese Edi Rama catturano le battute tra lui e Giuseppe Conte durante la visita ufficiale del premier albanese che si sta svolgendo a Roma in queste ore.

Edi Rama è noto per il canale televisivo ERTV che va in onda giornalmente e per molte ore di seguito sulla sua pagina Fb, catturando ogni passo della sua vita da Primo Ministro. Anche episodi che altre persone intorno a lui preferirebbero tenere riservati.

#TiNukDoJeshKurrëVetëm🤗👐🏿🇦🇱Palazzo Chigi, Romë – Me Kryeministrin, Giuseppe Conte, për mbështetjen e mëtejshme të Italisë mike në funksion të Rindërtimit, në vigjilje të Konferencës së Donatorëve më 17 shkurt në Bruksel 🇦🇱🤝🇮🇹