L’ambasciata albanese in Italia annuncia che l’11 di gennaio si terrà a Roma il concerto “Artisti per l’Albania”, organizzato dall’associazione “Opera in Scena”.

Il concerto si svolgerà alle ore 18:30 alla Sala Pims (Sala Accademica Istituto Pontificio di Musica Sacra), Piazza Sant’Agostino, 20/A. L’ingresso al concerto è gratuito, e i contributi raccolti dalle libere offerte andranno consegnati al presidente della Conferenza Episcopale Albanese, mons. George Anthony Frendo.

Secondo quanto sottolineato da una nota stampa, sull’onda della solidarietà in sostegno delle popolazioni albanesi colpite dal sisma del 26 di novembre, una categoria particolarmente attiva è stata quella degli artisti, che non si sono risparmiati a dare il loro contributo con decine di manifestazioni di solidarietà e attività di raccolta fondi.

L’evento è stato presentato con un post sulla pagine Facebook dell’Ambasciata d’Albania in Italia:

” ‘Artisti per l’Albania’. Un altro gesto di solidarietà degli artisti albanesi e italiani, con la mente e il cuore vicini alle famiglie colpite dal terremoto del 26 novembre. Sabato 11 gennaio artisti albanesi e italiani organizzano un concerto gratuito a Roma per raccogliere fondi per la ricostruzione delle aree danneggiate dal sisma.

‘Artisti per l’Albania’! L’anno 2020, grazie anche agli artisti, arriva con il segno e il messaggio di solidarietà!

‘Artisti per l’Albania’. Insieme possiamo!

Solidarietà per la ricostruzione!” – recita il post apparso su Facebook.

Gli artisti che parteciperanno

Piero Terranova- Baritono

Ana Lushi- soprano

Elena Lo Forte- Soprano

Angelo Forte- Tenore

Irida Dragoti- Mezzosoprano

Bianca D’Amore- Soprano

Flavja Matmuja – Soprano

Elsa Lila & Quartet:

Lorenzo Bucci – arrangements and classical guitar

Giulia Anita Bari – violin

Giuseppe Civiletti – double bass

Hersi Matmuja & IllyriaTrio:

Andi Zeka- Fisarmonica

Jacopo Conosci- Violoncello

Kozeta Prifti al Pianoforte

Evento Facebook

La Sala Accademica Istituto Pontificio di Musica Sacra

La Sala Accademica dell’Istituto Pontificio di Musica Sacra, situata nel centro storico di Roma (nei pressi di Piazza Navona), è una bellissima sala che vede esibire nomi noti della musica classica e strumentistica. E’ sede del Grande Organo Mascioni.