Il senatore Tommaso Nannicini, a sostegno della campagna per la revoca delle restrizioni per gli spostamenti tra Italia e Albania lanciata da Albania News, ha presentato nella giornata di oggi, 6 luglio, una interrogazione al Presidente del Consiglio Mario Draghi, al ministro della Salute, Roberto Speranza e al Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio per sapere quali siano le motivazioni per il mantenimento della restrizione nei confronti dell’Albania, nonostante la raccomandazione del Consiglio Europeo, e se non ritiene opportuno rivedere la posizione del Governo, in tempi rapidi, e dare libero ingresso in Italia da tutti coloro che vengono dall’Albania e viceversa

Una grande mobilitazione della comunità albanese in Italia, nonché dei cittadini italiani legati all’Albania ha permesso di raccogliere più di 6.000 firme nei primi 5 giorni dal lancio della petizione “Eliminare le restrizioni per gli spostamenti da e per l’Albania”. Unitevi anche voi.

È una petizione di buon senso che tiene conto del rischio concreto in caso di rientri dall’Albania. Confidiamo in un tempestivo intervento del Ministro Roberto Speranza con nuova ordinanza, e vi lasciamo con l’auspicio che tali restrizioni vengano revocate il prima possibile

Firma la petizione