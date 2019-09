Il primo ministro Edi Rama è stato ospite nella giornata di oggi del forum internazionale ‘La blue economy nel Mediterraneo’, nella Fiera del Levante di Bari.

Le dichiarazioni di Rama

Durante il suo intervento il premier ha invitato tutti gli investitori a considerare l’Albania come un paese dal grande potenziale grazie soprattutto alle agevolazioni che vengono offerte.

“L’Albania e’ il Paese che dal punto di vista del sistema fiscale, delle tasse, gli imprenditori italiani sognavano ai tempi di Berlusconi. Un paese praticamente senza tasse.

Chi investe oggi in Albania, ad esempio nel turismo degli hotel di lusso, per i primi dieci anni di attività non avrà alcuna tassa e l’IVA del solo 6%. Chi vive nel settore del turismo sa cosa vuol dire tutto questo.

Situazione simile anche per il settore dell’agroturismo, con una tassa del 5% e l’IVA del 6%. Per il resto, dal punto di vista fiscale, siamo un paese abbastanza normale e paragonato all’Italia un paradiso in terra.” – ha dichiarato Edi Rama.

L’ex sindaco di Tirana ha poi parlato del forte legame che vi è tra Italia e Albania, in particolar modo con la Puglia:

“In Puglia ci sentiamo come a casa perché c’è un forte legame, con l’Albania ci sono grandi somiglianze. La Puglia di oggi non è quella di qualche anno fa, è una realtà molto diversa che ci offre l’esempio in tutto, come il modo in cui vede il futuro e il coraggio di andare oltre le cose quotidiane.

Michele (Emiliano, ndr) dice sempre ridendo che la Puglia è una regione dell’Albania; anche per questo penso sempre che la regione Puglia dovrebbe vedere l’Albania come il suo spazio “naturale” per l’espansione di progetti comuni.

C’e’ molto da fare insieme, si puo’ fare molto di piu’ di quello che si e’ fatto. Non ci sono solo legami di amicizia e sensibilità ma anche interessi comuni importanti.” – ha concluso il premier Rama.