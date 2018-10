Rai 2, Night Tabloid: gli imprenditori italiani che scelgono l’Albania

Rai Due, attraverso la trasmissione Night Tabloid, ha dedicato un servizio all’Albania, nello specifico ai numerosi imprenditori italiani che hanno percorso l’Adriatico per spostare o creare la propria azienda.

Albania su Rai 2, Night Tabloid

Per alcuni è la ventunesima regione d’Italia: bassi costi di manodopera e una flat tax molto conveniente, hanno reso l’Albania una meta molto appetibile per le nostre imprese.

“Noi riceviamo circa 60 domande al mese per aprire una società in Albania. La maggior parte della aziende che viene qui in Albania, fa parte delle piccole-medie imprese che hanno subito di più non solo la crisi, ma anche la globalizzazione.” – dice Egli Haxhiraj , avvocato albanese

“Qui si può parlare italiano, mangiare italiano, bere vino italiano a un terzo del prezzo italiano. Il massimo delle tasse che tu paghi qui è il 15%; in Italia si sfiora il 55-60%.” – afferma invece il sindaco Erion Veliaj.

Al momento gli scaglioni sono tre: fino a 40.000€ di fatturato l’aliquota è zero; da 40.000 a 64.0000 € l’aliquota è del 5%, da 64.000 € in su si paga il 15%. Ma dal 1 Gennaio prossimo, il governo di Edi Rama potrebbe estendere la fascia del 5% fino a 112.000 € di fatturato.

Quasi un invito per le nostre aziende che rappresentano il principale investitore estero in termine di numero.

Tra tutti le imprese, spicca quelle di Silvia Minotti – che ha anche scritto la legge sull’assicurazione dei depositi albanesi – la quale si occupa di riciclare rifiuti di alta qualità. Ma perché proprio in Albania?

“Noi abbiamo pensato, perché non prendiamo qualcosa che vediamo che in Italia va bene e lo portiamo in un paese che è più indietro di noi che però ha già un percorso ben segnato verso l’integrazione europea.” – dice Silvia.

Un’opportunità Tirana, non solo per chi deve riciclare rifiuti ma anche per chi deve riciclare carriere come Lele Mora, che si aggrappa ai suoi ultimi seguaci e con il quale, ironicamente, si chiude il servizio di Night Tabloid.

Insomma, l’Albania è un paese di opportunità dove rinascono anche i falliti.