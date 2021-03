Come vi avevamo anticipato, il giorno 17 marzo è stato firmato l’accordo bilaterale tra l’Italia ed Albania che stabilisce i casi nei quali la patente emessa da un paese può essere convertita, superando quindi la necessità di fare un nuovo esame per ottenere la patente italiana.

L’accordo era atteso dal 2019, data della scadenza del vecchio accordo tra i paesi, mai rinnovato. Il nuovo accordo, sostanzialmente, non sembra molto diverso nei punti più importanti, e avrà una durata di 5 anni, andando a scadere quindi a marzo 2026.

Albania News ha potuto visionare l’accordo firmato, il quale conferma la possibilità per i cittadini albanesi non residenti in Italia di poter guidare con la patente albanese per 1 anno dal momento dell’acquisizione della residenza, e la possibilità di chiedere la conversione entro i successivi 3 anni.

La richiesta di conversione, quindi, che deve essere sempre richiesta all’ufficio di Motorizzazione locale, deve essere fatta entro 4 anni dal momento nel quale si prendere la residenza.

Non è possibile, ovviamente, chiedere la conversione della patente albanese ottenuta mentre si è residenti in Italia. Tale possibilità è prevista ed esclusa espressamente dall’articolo 5 dell’accordo.

Da ultimo, non correte a chiedere la conversione in quanto l’accordo non è ancora in vigore, e non ci sono ancora tempi certi a tal proposito. L’accordo, infatti, deve essere approvato dai rispettivi organi parlamentari e poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana e nella Fletorja Zyrtare albanese.