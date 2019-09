A poco più di 12 km dall’antica Abellinum, in direzione nord, nella Basilica della SS. Annunziata di Prata, nel cuore caldo della terra del sud Italia,si è conclusa sabato pomeriggio la cerimonia solenne di premiazione del “Premio Internazionale Prata”, ideato e curato da Armando Galdo e Antonietta Gnerre.

Direttore artistico Rino Bianchi e presentato dai giornalisti Gigi Marzullo Rai, Barbara Ciercia, Stefania Marotti, Nello Fontana.

Saluti istituzionali Bruno Petruziello – Sindaco di Prata Principato Ultra Gianni Festa Direttore “IL Quotidiano”.

Emozionanti i momenti dedicati al Cardinale albanese Monsignor Ernest Simoni, unico testimone ancora in vita sopravvissuto alla dittatura comunista, riportata con un monologo tratto dal libro del giornalista e scrittore Mimmo Muolo “Don Ernest Simoni: dai lavori forzati all’incontro con Francesco” dall’ospite d’onore – l’attore Sebastiano Somma, e la testimonianza della madrina della serata, la scrittrice albanese Denata Ndreca.

La tredicesima edizione, ha visto premiare

Premio alla carriera

Matteo Piantedosi

Prefetto

Per l’alto senso del dovere e per le spiccate capacità organizzative, rivelando virtù di mediazione e di equilibro nella risoluzione di problemi e conflitti inerenti tematiche legate alla prevenzione, alla sicurezza e ad altre delicate e complesse questioni sociali.

Premio

Impegno Civile e Legalità

Catello Maresca

Magistrato

Un’azione coraggiosa ed inflessibile rivolta a contrastare i crimini più efferati, coniugando l’abilità di docente con la perspicacia dell’attività investigativa, sempre adottando severità di giudizio e severità di condotta.

Premio

Giornalismo e Comunicazione

Monica Di Loreto

Un giornalismo brioso e di eccelsa fattura che, accompagnato dalla curiosità di sapere e dalla passione e per la comunicazione e per l’informazione medica sfocia in un lavoro responsabile ed onesto, reso nel rispetto della verità ed al servizio del benessere fisico e spirituale della gente.

Premio speciale della Giuria

Maria Morgante

Direttore ASL Avellino

Per l’universalità di un’azione dirigenziale concentrata sulle attività di monitoraggio, di intervento terapeutico e di gestione dei servizi necessari a tal scopo, un’azione volta a conferire dignità al mondo della salute ma anche in generale impegnata a promuovere crescita e sviluppo del territorio.

Premio Prata Narrativa

Nadia Terranova

Scrittrice

Una scrittura di talento e di qualità per raccontare ai più piccoli ed agli adulti la meraviglia e lo stupore che animano i nostri giorni, con uno stile elegante e con un piglio sarcastico, un tentativo di offrire una dimensione culturale coniando domande di senso pur tra assenze, lacerazioni e distacchi.

Premio territorio e comunicazione

Raffaele Di Francesco

Editore di XD Magazine

Per l’instancabile e preziosa attività di editore e promotore svolta attraverso la rivista XD Magazine, un’attività che si fonda su una rara e perfetta simbiosi di passione ed intelligenza, e che con sensibilità ed apertura coinvolge il territorio e le giovani generazioni in un discorso altro e nobile.

Premio religione e fratellanza

Don Francesco Stanzione

Parroco

Una testimonianza di speranza e di luce che invita l’uomo a farsi prossimo ed a benedire le bellezze del creato attraverso un’azione pastorale universale svolta a favore del confronto e della comunicazione con l’obiettivo di favorire la crescita della coscienza religiosa.

Premio Irpinia nel mondo

Eugenio Corsi

Attore cabarettista

Protagonista con brio e dedizione, equilibrio ed umiltà di un cabaret che rinasce a ridosso della realtà e che è frutto di una passione artistica multiforme che si pone come obiettivi la crescita della coscienza e lo sviluppo socio culturale sia delle nostre terre sia di quelle più lontane.

Premio Prata poesia

Zingoni Zingonia

Poetessa

L’urgenza del dettato e l’ispirato processo creativo rendono ad una poetica dotata di forza liberatoria e dallo sguardo cosmopolita, laddove lo scandaglio introspettivo viene a ricomporsi in una dimensione che sa di universale e profonda leggerezza.

Premio Prata saggistica

Antonio Ausagna

Saggista

Il mondo indagato dall’autore è sorretto da un’acuta consapevolezza del potere salvifico della parola, che si condensa intorno ad un principio ordinatore di incisiva testimonianza, laddove il grande mosaico tematico della storia si illumina e lievita per raggiungere nuove mete,

Premio territorio e sicurezza

Carlo Matarazzo

Direttore Cosmopol

Per la preziosa attività di imprenditoria eccellente, accompagnata dall’autorevolezza che deriva da una vigilanza attenta ed efficace. Per l’instancabile e fecondo impegno sul territorio Irpino e nazionale, in virtù di una passione che si fonda su una rara e perfetta simbiosi di intelligenza, sensibilità e grandi aperture.

Premio ambasciatore della valle del sabato

Annamaria Petrillo

Professoressa

Per un lavoro impegnato su più fronti teso a promuovere ed a supportare con la grazia salvifica delle lettere il mondo della cultura ed il vissuto quotidiano dell’inesorabile tempo che procede.