Quali sono le province dove si stabiliscono i cittadini albanesi in Italia? Ancora una volta il primato resta a Milano con 22103 cittadini residenti, seguita da Brescia (18320) e da Firenze (17704). Sono questi alcuni dei dati emersi dal report dell’Istat e e che abbiamo estrapolato sulla popolazione residente albanese in Italia. Nella classifica delle prime 10 province è presente anche Roma (16222) al quarto posto, e Bari al quinto posto (12025)

L’Italia

E’ del tutto naturale la presenza massicia delle famiglie albanesi al Centro-Nord del Bel Paese. In un Paese caratterizzato anche da movimenti interni di popolazione dalle aree meno sviluppate a quelle più produttive appare inevitabile la scelta fatta dagli albanesi stessi

A partire dagli anni ’90 l’ingresso di cittadini albanesi in Italia è diventato consistente. Questo fenomeno ha raggiunto il suo apice nel 2014 quando gli albanesi residenti erano quasi mezzo milione (495709 albanesi), mentre negli anni successivi questo numero è gradualmente calato facendo registrare il minor numero di 440465 albanesi registrati in anagrafe nel 2018 per aumentare timidamente nel 2019 a 441027 persone.

Le regioni

Le ragioni sono tante, sicuramente l’acquisizione della cittadinanza italiana da un maggior numero di albanesi residenti per motivi di residenza continuativa o matrimoni, ma anche per il fatto di un nuovo flusso migratorio versi altri paesi nel Nord Europa per i quali non abbiamo dati statistici reali.