Un anno fa alle 11:36 cadeva il ponte Morandi, uccidendo 43 persone: oggi Genova si ferma per la commemorazione delle vittime.

Anche due albanesi vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. Admir Bokrina di 32 anni e Marius Djerri, di 22 anni, entrambi albanesi residenti in Italia, avevano appena chiamato per dire che erano in ritardo e stavano accelerando per raggiungere il luogo di lavoro.

l nostro pensiero va alle famiglie delle vittime, fra le quali le famiglie di Admir e Marius. Un abbraccio a Genova ed ai genovesi. Una tragedia assurda che non doveva succedere.

Marius Djerri, 22 anni

Tra i morti del crollo del ponte Morandi a Genova c’è anche Marius Djerri, 22enne albanese, calciatore promessa del Campi Corniglianese. Marius è tra le vittime accertate del crollo del ponte Morandi di Genova. Il ricordo dello zio: “Era nato in Italia, faceva il giardiniere, tifava per il Milan e prendeva quel ponte tutti i giorni. Chi è il responsabile di questo disastro?”