Pesaro è un comune italiano di quasi 95 mila abitanti nelle Marche. In questo comune oltre al nostro intervistato Elvin Gajtani, c’è anche un altro candidato di origini albanesi Klarita Grazhdani.

Intervista a Elvin Gajtani

1. Qual è la tua proposta all’interno del programma della lista Lega Pesaro?

La mia proposta, o meglio dire una di alcune delle mie proposte, ma che la ritengo importante, si basa sulla sanità e lavoro.

2. In caso di vincita cosa pensi di proporre di innovativo per tutta la cittadinanza?

Per la cittadinanza prometto cose concrete che si possano realizzare senza promesse elettorali come succede sempre prima delle elezioni. Questo brutto vizio ce l’ha per la sua mentalità il PD.

3. Secondo te perché ti dovranno votare?

Penso che la mia candidatura non sia così importante quanto le idee del partito che rappresento, posso essere votato perché raccontiamo la realtà

4. Essere in possesso di una doppia cittadinanza, appartenere a più culture e parlare più lingue è un punto di vantaggio o svantaggio secondo te e perché?

Essere in possesso della doppia cittadinanza è sicuramente un punto di vantaggio sia far parte di due culture diverse all’apparenza, ma simili nella sostanza.

5. Sei di origine albanese. Cos’è l’Albania per te?

L’Albania per me è il mio paese dove sono nato e cresciuto fino all’età di 19 anni, è il mio paese d’origine con i suoi difetti e con le sue meraviglie.

6. Cosa significa avere un nome straniero nella tua quotidianità?

Secondo me non esistono nomi stranieri ma semplicemente nomi.

7. Sei abbastanza italiano per chi ti voterà?

Considerando il tempo trascorso qui mi sento 60% italiano

8. Ci tieni ai sondaggi? Cosa dicono della lista in cui ti sei iscritto?

La cosa importante è che i sondaggi diano la Lega come primo partito

9. Cosa significa essere integrati secondo te e quali sono le proposte da fare per migliorare le politiche che riguardano l’immigrazione?

Essere integrati significa conoscere l’ambiente in qui vivi, conoscere le usanze, la cultura, il modo di vestirsi di mangiare, tutto.

10. Noti qualche differenza tra i tuoi genitori e te nel modo in cui vivete l’Italia?

I miei genitori vivono in Albania perciò!!

11. Di origini albanesi, ma quale è la tua lingua madre?

La mia lingua madre è il mio dialetto, shkodranshe

12. Esiste una comunità albanese organizzata dove ti sei candidato/a? (tipo qualche associazione, una scuola, ecc). Quanti sono gli albanesi nella tua circoscrizione?

Una comunità albanese organizzata? Mi è difficile rispondere a questa domanda perché non sono informato.

13. Non pensi che ti abbiano scelto solamente per attingere i voti della tua comunità?

Questa è proprio la domanda giusta per chi rappresenta la sinistra, non vale nel mio caso.

14. Cosa hai da dire agli altri candidati di origine albanese che concorrono in altre liste?

Agli altri li faccio un in bocca al lupo.

15. Vuoi aggiungere qualcosa o dire altro che ritieni importante?

Il 26 maggio mi aspetto che La lega sia il primo partito in Italia e in Europa, vi ringrazio e buon lavoro a tutti.

Elezioni amministrative Il prossimo 26 maggio, in contemporanea con le elezioni europee, si terranno le elezioni amministrative italiane.